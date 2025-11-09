CARETTALARIN EVİ

Aydın Kuşadası’nda Dilek Yarımadası Milli Parkı sınırına 2 km uzaklıkta bulunan ilçenin tek sulak alanı Kocagöl yok oluyor. Yeraltı sularını besleyen, taşkın riskini azaltan Kocagöl, kuşların göç rotasında bulunuyor. Plajında caretta carettalar yuva yapıyor. Ancak aşırı yapılaşma gölü ve buradaki yaşamı bitme noktasına getirdi.

Doğaseverler burada kuş gözlemi yapıyordu.

İŞ MAKİNELERİ GİRDİ

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, göldeki betonlaşmayı anlattı: “Kıyıyı çevreleyen sazlıklar yakıldı. Göle iş makineleri girip balıkçılık adı altında inşaat yapıldı. Betonlaşma gölün ortasına kadar ulaştı. Son olarak gölün hemen yanında bulunan arazi turizm tesisi yapılmak üzere imara açıldı.”

Bölgenin tek sulak alanı 21 yıl önce böyleydi.

‘SİT STATÜSÜ VERİLSİN’

Dernek, Kocagöl’ün doğal SİT alanı olarak tescillenmesi için başvuru yapma kararı aldı. Bahattin Sürücü, “Bir an önce tescilin yapılmasını ve insan kaynaklı müdahalelerin engellenmesini istiyoruz. Gölün etrafına atık, hafriyat, moloz dökülüyor. Buna müdahale edilmeli. Buradaki doğal yapı ve ekosistem acilen korunmalı” dedi.