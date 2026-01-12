Manisa'da üretim tesisleri bulunan şirket, geçen yıl Manisa'da aldığı geçici mühlet kararının ardından bu kez de İzmir’den 3 aylık koruma kararı aldı. Ege'nin zeytin devinde yaşanan bu gelişme, sektörde şok etkisi yaratırken gözler şirketin geleceğine çevrildi.

MAHKEMEDEN 3 AY SÜRE

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Tusem Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile sahibi Sezai Kocacık’ın başvurusunu değerlendirerek 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme, sürecin takibi ve konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşmayacağının denetlenmesi amacıyla geçici konkordato komiseri de atadı.

Geçen yıl eylül ayında da Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından benzer bir karar verilen şirket, borçlarını yapılandırarak faaliyetlerini sürdürmeyi hedefliyor.

KRİTİK DURUŞMA 2 NİSAN'DA

Şirketin kaderini belirleyecek olan dosyanın ilk duruşması, 02 Nisan 2026 günü İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülecek. İlgili alacaklılar, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde mahkemeye dilekçe vererek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum olmadığını ileri sürüp talebin reddini isteyebilecekler.

DOĞRUDAN ÜRETİCİDEN SOFRAYA

Sektörde yenilikçi yaklaşımlarıyla tanınan Tusem Tarım, ham madde tedariğini zeytin sezonunda doğrudan müstahsilden yaparak rakiplerine karşı önemli bir rekabet gücü elde ediyordu. Kendi tesislerinde depoladığı zeytinleri işleyip ambalajlayarak piyasaya sunan şirket, iş ortaklığı yaptığı distribütörlere yılın her ayı kesintisiz ürün sağlayarak piyasada istikrar oluşturuyordu.