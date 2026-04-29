İngiltere merkezli Salamander Voyages şirketi, 23 yıl boyunca Türkiye başta olmak üzere Akdeniz ülkelerindeki varlıklı turistleri Türkiye'ye getirdikten sonra aniden iflas etti.

Ege'de kişiye özel gulet turları hazırlayan şirket varlıklı turistleri Türkiye'ye getiren yegane turizm aracılarından biriydi.

Instagram sayfasından açıklama yapan şirket uzun yıllar sonra iflas sebebiyle kendilerine kayyum atandığını açıkladı.

Şirket, iflas açıklamasında “Ege Denizi'nde geçirdiğimiz 23 yıllık muhteşem yelken yolculuğunun ardından, Salamander Voyages'ın faaliyetlerini sonlandırma yönünde zor bir karar aldığını duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz" denildi.

Açıklamanın devamında "22 Nisan 2026 tarihinde, Keenan Corporate Finance Ltd'den Scott Murray ve Ian Davison'ın şirketin ortak kayyumları olarak atandığını belirtmek isteriz" ifadesi kullanıldı.

Şirket, misyonunu “Her yolculuk özel, kişisel ve tamamen size aittir – seçtiğiniz duraklardan yarattığınız anılara kadar her şey size ait. Salamander sadece tatil sunmakla kalmaz. Konuklarının ömür boyu hatırlayacakları hikayeler yazmalarına yardımcı olur" sözleriyle açıklamıştı.