Geleneksel gözlemler, doğayı dikkatle inceleyenlerin aslında hava koşullarına dair önemli sinyalleri fark edebileceğini gösteriyor. Sincapların yuva yapma biçiminden ağaçların meyve verme oranına kadar birçok doğal gösterge, yaklaşan kışın karakterini ortaya koyabilir.

MEYVELERİN BOLLUĞU BİR İŞARET

Eski halk inanışlarından birine göre, ağaçlarda bol miktarda meyve, fındık ve çiçek görülüyorsa bu durum Kasım ayının ılık geçeceğinin işaretidir. Ancak aynı zamanda bu bolluk, kışın sert ve karlı olabileceği anlamına da gelir.

Kuşlar ve arılar da kış tahminlerinde önemli bir rol oynar. Eğer kuşlar normalden erken göç etmeye başlarsa ya da arılar kovanlarını ağaçların yüksek dallarına kuruyorsa, bu genellikle soğuk ve uzun bir kışın habercisidir.

Bu inanç, eski bir halk atasözünde şöyle ifade edilir:

“Eşek arısının yuvası ne kadar yüksekse, kar da o kadar yüksek olur.”

DOĞANIN SESSİZ UYARILARI

Köklü bir bahçe geleneğine göre, tırtılların üzerindeki kahverengi ve pas rengi bantlar ne kadar belirginse, kış da o kadar sert geçer. Aynı şekilde, soğanın kabuğu kalın ve sertse, bu da dondurucu bir kışın geleceğini gösterir.

Eski bir deyiş bunu şöyle özetler:

“Soğanın kabuğu inceyse, kış ılıktır. Kalınsa, dondurucu bir kış gelir.”

Benzer şekilde, kalın elma kabukları, yoğun mısır koçanları ve sonbaharda geç açan çiçekler de soğuk bir kışa işaret eder. Buna karşılık yaprakların erken dökülmesi, daha yumuşak bir sonbahar ve kış mevsiminin habercisidir.

BİLİM NE DİYOR?

Günümüz bilim insanları, bu geleneksel gözlemlerin bazılarını doğal iklim döngüleriyle ilişkilendiriyor. Özellikle okyanus sıcaklıklarının değişimi, mevsimsel hava koşullarını doğrudan etkiliyor.

La Niña adı verilen iklim olgusu, genellikle kurak yazları ve dondurucu kışları beraberinde getiriyor. Dolayısıyla, kuşların erken göç etmesi veya ağaç yapraklarının hızla dökülmesi gibi işaretler, yaklaşan bir La Niña kışı anlamına gelebilir.

Öte yandan El Niño modeli, tam tersi etkilere sahiptir. Bu durumda ABD’nin Güney Kaliforniya ve Körfez Kıyısı bölgelerinde daha yağışlı hava görülürken, Pasifik Kuzeybatısı’nda daha kuru koşullar yaşanır.