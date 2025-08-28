Polonya’ya ait F-16, hava gösterisi öncesi çalışma sırasında yere çarptı. Pilotun hayatını kaybettiği iddia edildi.

GÖSTERİ HAZIRLIĞINDAYDI

Polonya'ya ait bir F-16 savaş uçağı, Radami'de bir hava gösterisine hazırlanırken düştü.

PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Facia hakkında Polonya televizyonu TVN24'e konuşan Özel Hizmetler Bakanı Tomasz Siemoniak, uçağın içindeki pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Siemoniak "Polonya Hava Kuvvetleri için trajik bir akşamdı, bir F-16 uçağının düşmesi. Radom'a seyahat eden Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Władysław Kosiniak-Kamysz ile konuştum. Pilot hayatını kaybetti." dedi.

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz'in de olay yerine gittiği belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.