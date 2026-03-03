Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Genel Başkan Kadem Özbay, İstanbul’un Çekmeköy ilçesindeki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Özbay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Çekmeköy’de bir lisede yaşanan saldırı sonucunda öğretmenimiz Fatma Nur Çelik’i kaybetmiş, öğretmen ve öğrencilerimizin yaralandığı ağır bir tabloyla karşı karşıya kalmış bulunuyoruz. En güvenli olması gereken yerler olan okulların böylesine korunmasız bırakılması kabul edilemez. Bu acı olay, eğitim emekçilerinin can güvenliğinin sağlanmasının ertelenemez bir sorumluluk olduğunu bir kez daha göstermiştir. Görev yaptığı yerde korunamayan eğitim çalışanlarının olduğu bir sistem sürdürülemez.

'SESSİ KALMAYACAĞIZ'

Güvenli eğitim ortamı sağlanana ve gerekli önlemler alınana kadar sessiz kalmayacağız. Bu nedenle sendikamız tarafından 3 Mart Salı ve 4 Mart Çarşamba günlerinde Türkiye genelinde 2 günlük iş bırakma eylemi kararı alınmıştır. Genel Merkez olarak 3 Mart Salı günü saat 11.00’de Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirilecek, şubelerimiz ve temsilciliklerimiz de yerellerde eylem ve açıklamalarını hayata geçirecektir.

'OKULLARDA CAN GÜVENLİĞİ YOKSA EĞİTİM DE YOK'

Öğretmenimiz Fatma Nur Çelik için 3 Mart Salı günü (Bugün) saat 12.00’de görev yaptığı okulda tören düzenlenecek, 4 Mart Çarşamba günü öğle namazının ardından Konya’da defnedilecektir. Meslektaşımızın ailesinin, yakınlarının, öğrencilerinin ve sevenlerinin yanındayız; acılarını paylaşıyoruz. Bu acı hepimizin acısıdır. Kaybettiğimiz meslektaşımızı saygıyla anıyor, yaralı öğretmen ve öğrencilerimize acil şifalar diliyoruz. Okullarda can güvenliği yoksa eğitim de yoktur."

EĞİTİM SEN'DEN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA ÇAĞRI

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), İstanbul’un Çekmeköy ilçesindeki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Sendika açıklamasında, "İstanbul Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen bıçaklı saldırıda, iki meslektaşımız ile bir öğrenci yaralandı. Hepimizi derinden sarsan bu saldırı sonucunda, ağır yaralanan bir öğretmen arkadaşımız ne yazık ki hayatını kaybetti... Millî Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere tüm yetkilileri; bu ağır saldırıyı yalnızca açıklamalarla geçiştirmemeye, okullarda şiddeti önleyecek somut, kalıcı ve etkili adımları ivedilikle atmaya çağırıyoruz. Hayatını kaybeden meslektaşımızın ailesine, yakınlarına ve tüm eğitim emekçilerine başsağlığı ve sabır diliyoruz." denildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeİstanbul Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 11’inci sınıf öğrencisi F.S.B. (17), henüz bilinmeyen bir nedenle öğretmenleri Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K.’ya (15) yanında bulundurduğu

bıçakla saldırdı.

Ağır yaralı olarak Sancaktepe İlhan Varank Şehir Hastanesi’ne kaldırılan öğretmen Fatma Nur Çelik, yapılan

tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.