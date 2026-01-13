Tunceli'de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Bu kapsamda oluşabilecek risklerin önüne geçilmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, "14 Ocak Çarşamba günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında üniversite hariç eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelinde de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ORDU

Ordu'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmen eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada; Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ile Ulubey ilçelerinin tamamında ve Altınordu, Fatsa, Ünye, Çatalpınar, Gülyalı, Perşembe ilçelerinde ise kısmen eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtilerek, “Tamamen tatil kararı alınan ilçelerimizdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, halk eğitimi merkezlerinde; kısmen tatil kararı alınan ilçelerimizde belirtilen eğitim-öğretim kurumlarında; 14 Ocak 2026 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizde; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile çocuğu kreş ve anasınıfına devam eden anneler aynı gün idari izinli sayılacaktır. Sağlık, güvenlik, 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir” ifadeleri kullanıldı.

ŞIRNAK

Şırnak merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle köyler ve taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime 14 Ocak'ta ara verildi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezi, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 14 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiği belirtildi.

ORDU

Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmi olarak eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde 12 Ocak'ta başlayan ve halen devam eden kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada Altınordu, Fatsa, Ünye, Çatalpınar, Gülyalı ve Perşembe ilçelerinde ise kısmi olarak eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilerin değerlendirilmesi sonucu il genelinde kar yağışının aralıklarla gece geç saatlere kadar devam edeceği belirtildi.

Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındığı aktarılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 14 Ocak'ta eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği kaydedildi.

GİRESUN

Giresun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Ocak'ta eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar nedeniyle Alucra, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Giresun merkez ile Bulancak, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerine bağlı köylerdeki okullarda da eğitim yapılmayacağı kaydedildi.

ERZİNCAN

Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 14 Ocak'ta ara verildi.

Erzincan Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olması beklenen yoğun buzlanma ve don olayı nedeniyle, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak tüm eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, engelli çalışanlar, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

RİZE

Rize'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreleri aştığı İkizdere ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Ocak 2026 Çarşamba günü eğitime bir süreyle ara verildiği duyuruldu.

YOZGAT

Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgilere göre ilimizde hava sıcaklığının eksi 11 dereceye kadar düşeceği ve düşük hava sıcaklığına bağlı meydana gelebilecek buzlanma sebebiyle muhtemel risklerin önüne geçmek amacıyla; Yozgat il merkezimiz ile birlikte Akdağmadeni, Çayıralan ve Çekerek ilçelerimizde 14 Ocak 2026 Çarşamba günü, özel öğretim okulları da dahil tüm kademedeki okullar ile tüm özel öğretim kurslarında/kurumlarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde; eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan (Jandarma, Emniyet, AFAD, 112 ve Diğer Kamu) kurumlardaki idari izin düzenlemesi ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır. Eğitim öğretime ara verilmeyen ilçelerimiz, meteorolojik verilere göre kendi kurullarınca değerlendirecektir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile personeller ile okul öncesi eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

ARTVİN

Şavşat Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 Ocak Çarşamba günü ilçe genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

MALATYA

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Malatya'nın yüksek kesimlerinde de etkili oldu. Özellikle rakımı yüksek bölgelerde meydana gelen tipi nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksaklıklar yaşanırken, Arguvan, Arapgir, Akçadağ, Doğanyol, Doğanşehir, Darende ve Pütürge ilçelerinin tamamı, Kuluncak ve Hekimhan ilçelerinin bazı mahallelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

KASTAMONU

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 Ocak Çarşamba günü Küre ve Doğanyurt ilçelerindeki tüm okullarda, Şenpazar, İnebolu ve Taşköprü ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

VAN

Bahçesaray Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 14 Ocak Çarşamba günü ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

SİVAS

Koyulhisar, Gürün, Kangal, Altınyayla ve Ulaş kaymakamlıklarından yapılan açıklamalara göre, buzlanma ve don riski nedeniyle 14 Ocak Çarşamba günü bu ilçelerde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

KARS

Kars Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 14 Ocak Çarşamba günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında eğitime bir gün ara verildi.

ARDAHAN

Ardahan Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Ocak Çarşamba günü il genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.