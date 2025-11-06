Denizli Hacı Hasan Ali Kömürcüoğlu Ortaokulu Müdürü İbrahim Topal, sosyal medyadan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, CHP ve seçmenlerine yönelik hakaretler savurdu.

Kullanıcıların sert tepki göstererek bakanlığa ve emniyete yaptıkları şikayetlerden sonuç çıkmadı.

TROL GİBİ MÜDÜR

Bunun üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Özçağdaş, okul müdürünün “taklacı”, “ibibik”, “zübük”, “ahmak”, “zübükzade”, “laiklik Müslüman düşmanlığı anlamına mı geliyor ayyaş cahiller”, “heykelden başka iş gelmez elinden” gibi ifadelerle Atatürk’e ve CHP seçmenine hakaret ettiğini vurguladı.

‘SİYASET YAPAMAZ’

Devlet memurlarının 657 sayılı Kanun’un 7. maddesi uyarınca siyasi faaliyette bulunamayacağına dikkat çeken Özçağdaş, şöyle konuştu:

-Bu şahsın öğrencilerimize örnek olamayacağı açıktır. Hakkında işlem yapılmaması kabul edilemez.

-Bir eğitim yöneticisinin bu tür ifadeler kullanması hem devletin tarafsızlığına gölge düşürmekte hem de eğitim camiasına olan güveni sarsmaktadır. Şahıs hakkında paylaşımları nedeniyle soruşturma açılmış mıdır?

-Atatürk’e ve yurttaşlara hakaret eden bu kişi neden görevden alınmamıştır? Davranışsal olarak sorunlu olduğu anlaşılan şahsın eğitimci olarak görevde tutulmasının gerekçesi nedir?