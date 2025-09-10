Samsun’un Atakum ilçesinde Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’nda teğmen olarak görev yapan M.Ç.Ç. (31) ve arkadaşı E.Ş. (31), alkollü oldukları bir mekanda İ.K. (24) ile tartıştı. İ.K., tartışmanın ardından, yaralıların kız arkadaşına baktıkları iddiasıyla iki kişiyi darbetti.
TEĞMEN VE ARKADAŞI HASTANELİK OLDU
Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, İ.K.’yi gözaltına aldı. Şüpheli, ifadesinde yaralıların kız arkadaşına baktıkları gerekçesiyle tartışmanın çıktığını ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.