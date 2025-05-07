1. SÜREKLİ İLGİ VE ONAY ARAYIŞI

Egosu yüksek kişiler, çevrelerinden sürekli olarak ilgi, takdir ve hayranlık bekler. Bu bireyler çoğu zaman başarılarını abartılı bir şekilde dile getirirken, başkalarının katkılarını görmezden gelir. Sosyal ortamlarda dikkat odağı olma ihtiyacı baskındır. Bu gerçekleşmediğinde huzursuzluk yaşayabilirler.

Psikologlara göre bu durum, özgüven eksikliğiyle maskelenmiş bir üstünlük arayışını yansıtır.

2. ELEŞTİRİYE KARŞI AŞIRI HASSASİYET VE EMPATİ YOKSUNLUĞU

Eleştiriyle karşılaştıklarında ya kendilerini savunmaya alırlar ya da saldırganlaşabilirler. Empati kurmakta zorlanan bu kişiler, çoğunlukla sadece kendi ihtiyaçlarını ve perspektiflerini merkeze alırlar. Başkalarının duygularını anlamakta veya önemsemekte isteksizdirler.

Uzmanlar, bu tutumun uzun vadede toksik ilişkilere ve sosyal izolasyona yol açabileceği konusunda uyarıyor.

3. SÜREKLİ KIYAS VE REKABET HALİ

Kendi değerlerini sürekli başkalarıyla kıyaslayan egosu yüksek bireyler, çevresindekilerin başarılarını tehdit olarak algılayabilir. Bu da onları aşırı rekabetçi ve zaman zaman manipülatif bir hale getirebilir. Ortak başarıları dahi kendi katkılarıyla özdeşleştirerek sahiplenme eğilimindedirler.

Uzmanlara göre bu kişilerle iletişim kurarken net sınırlar koymak, duygusal manipülasyona karşı en etkili savunma yöntemi.