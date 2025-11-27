2026 yılında geçerli olacak vergi ve harç oranlarına ilişkin beklenen düzenlemeyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. “Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı” Tebliğde yer alan bilgilere göre, yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 25,49 olarak belirlendi. Bu oran, önümüzdeki yıl birçok vergi, harç ve istisna tutarının güncellenmesinde esas alınacak.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI RESMİ GAZETE'DE

Tebliğde, yeniden değerleme oranının hesaplanmasıyla ilgili, “Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi” ifadeleri yer aldı. Bu kapsamda oran yüzde 25,49 olarak duyuruldu.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN VERGİ VE HARÇ ARTIŞLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Düzenleme sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi. Şimşek, “Vergi ve harçları yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük oranda artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Bakan, yeniden değerleme oranının yalnızca vergi artışlarında değil, gelir vergisi tarifesi ve istisna tutarlarının belirlenmesinde de kullanıldığını vurguladı. Ayrıca, “Gelir vergisi tarifesi yüzde 25,49 oranıyla güncellenecek. Vatandaşlarımızın aleyhine bir düzenleme yapmayacağız” ifadelerini kullandı.

İSTİSNA TUTARLARINDA DÜZENLEME

Şimşek, açıklamalarının devamında, “Çalışanların yararlandığı yol, yemek paralarına ilişkin istisna tutarları, engelli vatandaşlarımızın yararlandığı gelir vergisi indirimi tutarları, kira gelirlerindeki, değer artış kazançlarındaki, arızi kazançlardaki istisna tutarları gibi çok sayıda istisna tutarları da yeniden değerleme oranıyla artırılacak” bilgisini paylaştı.

Öte yandan; esnaf muafiyeti limiti, basit usule tabi mükelleflerin kira istisnası, defter tutma hadleri ve veraset-intikal vergisi istisna tutarları da belirlenen oran çerçevesinde güncellenecek.

NELER DEĞİŞECEK?

Yeniden değerleme oranı doğrultusunda vergi, harç, ceza, çalışan yemek ücreti, ulaşım giderleri, kira vergisi istisnası, gayrimenkul satış kazanç vergisi, fatura-amortisman sınırı, binek oto giderleri, IMEI kayıt ücreti ve yurt dışı çıkış harcı gibi birçok kalemde değişiklik yapılacak.

Düzenlemeler 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek.

- Yemek Kartı Ücretleri

Yemek kartı ücretleri şu anda en düşük 240 lira + KDV olarak uygulanıyor.

Yeniden değerleme oranıyla bu tutarın KDV hariç 301,17 liraya yükselmesi bekleniyor.

- Çalışanların Ulaşım Giderleri

Çalışılan günlere ait ulaşım bedeli istisnası 2025 yılında 126 liraydı. Bu tutarın 158,11 liraya çıkması öngörülüyor.

- Kira Geliri Vergisi İstisnası

Kira gelirlerini beyan eden mükellefler için istisna tutarı 2025 yılında 47 bin liraydı. Yeni yılda bu rakamın 58 bin 980 liraya yükselmesi bekleniyor.

- Beyan Sınırı

Temettü ve kira gelirlerinde beyan sınırının

330 bin liradan 414 bin 117 liraya,

diğer sermaye iratlarında ise 18 bin liradan 22 bin 588 liraya yükselmesi bekleniyor.

- Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası

5 yıllık süre dolmadan yapılan satışlarda istisna tutarı 120 bin liradan 150 bin 588 liraya çıkacak.

- Fatura ve Amortisman Sınırı

Fatura düzenleme ve doğrudan gider yazılabilecek demirbaş sınırı 9 bin 900 liradan 12 bin 423 liraya yükseliyor.

- Binek Otomobil Giderleri

Kiralanan binek otomobillerin aylık kira sınırı 37 bin liradan 46 bin 431 liraya,

ÖTV+KDV’si gider kabul edilebilen tutar ise 990 bin liradan 1 milyon 242 bin 351 liraya çıkıyor.



- IMEI Kayıt Ücreti

“IMEI kayıt ücretinin 45 bin 614 liradan 57 bin 241 lira seviyelerine yükselmesi bekleniyor.”

- Yurt Dışı Çıkış Harcı

“Yurt dışı çıkış harcı 1000 lira olarak uygulanıyor. Yüzde 23 artması halinde 1255 liraya çıkması bekleniyor.”

- Silah Ruhsat Ücretleri

Silah bulundurma- taşıma ve av tüfeği ruhsatları da yeniden değerleme oranı doğrultusunda yükseliyor.

Örneğin:

Silah bulundurma ruhsatı: 50 bin 565 TL → 63 bin 454 TL

Silah taşıma ruhsatı: 158 bin TL → 198 bin 517 TL

Yivsiz tüfek ruhsatnamesi: 1225 TL → 1537 TL

Kart ücretleri ise bin 100 TL → bin 380 TL,

600 TL → 753 TL,

150 TL → 188,2 TL aralığında artıyor.

Yeniden Değerleme Oranıyla birlikte trafik cezalarında da değişiklik yaşanacak.

2026 VERGİ VE HARÇLAR TABLOSU







Düzenlemelerin 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.