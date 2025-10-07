Her yıl Ekim ayında açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ortalamasıyla belirlenen Yeniden Değerleme Oranı, 2026 yılında da birçok kalemde yapılacak artışların temelini oluşturacak.

Geçtiğimiz yıl bu oran %43,93 olarak açıklanmıştı. Bu yıl ise %22 ila %24 aralığında bir oran çıkması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu oranı artırma veya azaltma yetkisi bulunuyor. Oranın kesinleşmesiyle birlikte, yeni yılda vergi ve ceza tutarlarının 1 Ocak 2026 itibarıyla güncellenmesi öngörülüyor.

VERGİ VE HARÇLARDA ARTIŞ BEKLENTİSİ

Yeniden değerleme oranına paralel olarak ehliyet, pasaport, kimlik, IMEI kayıt ücreti gibi birçok kalemde 2026 itibarıyla artış yaşanması bekleniyor.

Tahmini yüzde 23’lük zamla birlikte bazı kalemlerdeki yeni tutarlar şöyle olacak:

A, A1, A2 sınıfı ehliyet harcı: 1.883 TL → 2.316 TL

B sınıfı ehliyet harcı: 5.678 TL → 6.985 TL

Ehliyet yenileme ücreti: 15 TL → 18,5 TL

Yeni ehliyet düzenleme bedeli: 340 TL → 418 TL

Değerli kâğıt bedeli: 1.420 TL → 1.747 TL

Pasaport harcı (6 aylık): 2.359 TL → 2.902 TL

Pasaport harcı (1 yıllık): 3.449 TL → 4.243 TL

Pasaport harcı (2 yıllık): 5.631 TL → 6.926 TL

Pasaport harcı (3 yıllık): 8.000 TL → 9.840 TL

Pasaport harcı (3+ yıllık): 11.274 TL → 13.867 TL

Pasaport defter bedeli: 1.135 TL → 1.396 TL

Yurt dışı çıkış harcı: 1.000 TL → 1.230 TL

T.C. kimlik yenileme bedeli: 185 TL → 227 TL

Kimlik kayıp bedeli: 185 TL → 227 TL

IMEI kayıt ücreti: 45.614 TL → 56.105 TL

Bu artışlarla birlikte yeni yılda yurt dışına çıkmak, pasaport ve ehliyet almak daha maliyetli hale gelecek.

ÇALIŞANLARIN YEMEK VE ULAŞIM ÜCRETLERİ DE YÜKSELECEK

Yeniden değerleme oranının etkisiyle çalışanlara verilen yemek ve ulaşım yardımlarında da artış bekleniyor.

Günlük yemek ücreti 2025’te 240 TL + KDV seviyesindeydi. 2026 itibarıyla bu tutarın 295 TL + KDV seviyesine çıkması öngörülüyor.

Servis hizmeti verilmeyen işyerlerinde, günlük ulaşım bedelinin 126 TL’den 155 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

TRAFİK CEZALARI DA ARTACAK

Yeni yılda sürücüler de cezalardaki artıştan etkilenecek. Trafik cezalarına yüzde 23 oranında zam gelmesi tahmin ediliyor.

Buna göre 2026’da uygulanması beklenen yeni ceza tutarları şöyle olacak:

Kırmızı ışık cezası: 2.167 TL → 2.665 TL

Yüksek ses cezası: 993 TL → 1.221 TL

Hız limitini %10–30 aşmak: 2.167 TL → 2.665 TL

Hız limitini %30–50 aşmak: 4.512 TL → 5.549 TL

Hız limitini %50’den fazla aşmak: 9.268 TL → 11.399 TL

U dönüşü cezası: 993 TL → 1.221 TL

Muayenesiz araç kullanma cezası: 2.168 TL → 2.666 TL

Plakasız motor cezası: 15.709 TL → 19.322 TL

Emniyet şeridi cezası: 9.268 TL → 11.399 TL

Yaya geçidi ihlali: 4.512 TL → 5.549 TL

Hatalı park cezası: 993 TL → 1.221 TL

Emniyetsiz araç kullanma cezası: 18.678 TL → 22.974 TL

Drift cezası: 46.393 TL → 57.063 TL

Sahte plaka cezası: 46.302 TL → 56.951 TL

Hatalı sollama cezası: 2.168 TL → 2.666 TL

Makas atma cezası: 9.268 TL → 11.399 TL

Kask takmama cezası: 993 TL → 1.221 TL

Telefonla konuşma cezası: 2.168 TL → 2.666 TL

Uzmanlar, artışın özellikle hız, emniyet şeridi ve drift cezalarında yüksek olacağına dikkat çekiyor.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNDE DE ARTIŞ YAŞANACAK

2026 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) de yüzde 23 oranında artacak.

1 Ocak 2018 sonrası tescil edilen araçlarda motor hacmine göre tahmini tutarlar şöyle olacak:

1300 cm³ ve altı, 1-3 yaş araçlar: 4.834 TL → 5.942 TL

1301–1600 cm³, 1-3 yaş araçlar: 8.803 TL → 10.818 TL

1601–1800 cm³, 1-3 yaş araçlar: 16.370 TL → 20.125 TL

1801–2000 cm³, 1-3 yaş araçlar: 25.329 TL → 31.158 TL

2001 cm³ ve üzeri, 1-3 yaş araçlar: 38.695 TL → 47.594 TL

MTV artışı özellikle yüksek motor hacmine sahip araç sahiplerini etkileyecek.

KİRA GELİR VERGİSİ İSTİSNASI DA YÜKSELECEK

Kira gelirini beyan eden mükellefler için uygulanan istisna tutarının da artması bekleniyor.

2025’te 47 bin TL olan kira istisnasının, 2026’da 57 bin 810 TL seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.

Bu artışla birlikte, yıllık kira geliri 57 bin TL’nin altında kalan mülk sahiplerinin vergi ödememesi bekleniyor.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI VE IMEI ÜCRETİNDE ARTIŞ

Yurt dışına çıkışlarda ödenen 1.000 TL’lik harcın, yüzde 23 zamla 1.230 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Ayrıca IMEI kayıt ücreti de 45.614 TL’den 56.105 TL’ye çıkacak. Bu artış, yurt dışından telefon getiren kullanıcıların maliyetlerini artıracak.

2026 ZOR BİR YIL OLACAK!

2026 yılında yeniden değerleme oranına bağlı olarak vergi, harç ve cezalarda önemli artışlar yaşanması bekleniyor.

Ehliyet, pasaport, kimlik, trafik cezaları, MTV ve kira istisnası gibi birçok kalemde yapılacak artışlar, vatandaşın bütçesini doğrudan etkileyecek.

Ekonomistler, bu zammın özellikle orta gelirli vatandaşlar üzerinde baskı oluşturabileceğini değerlendiriyor.