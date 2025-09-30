İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim 2025 olduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

- SÜRE UZATILMAYACAK!

- Eski tip SÜRÜCÜ BELGELERİNİN yenilenmesi için SON TARİH: 31 Ekim 2025.

- Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli “harç değerli kağıt” ve “hizmet bedelinden” YARARLANAMAYACAKTIR.

- Temmuz ayında eski sürücü belgesini değiştirmek için 1 milyon 424 bin 516 başvuru alındı. Günlük ortalama 64 bin 750 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.

- Ancak uzatma kararının ardından talepler hızla düştü:

- Ağustos: 96 bin 134 başvuru (günlük ortalama 4 bin 577 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.)

- Eylül: 60 bin 703 başvuru (günlük ortalama 2 bin 890 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.)

- Halen 2 milyon 33 bin 472 vatandaşımız eski tip sürücü belgesi kullanıyor.

- Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim.