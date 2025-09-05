Ehliyet yenileme süreci 2016’da başlatılmış ve yıllar içinde üç kez uzatılmıştı. Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Temmuz olarak duyurulan son tarihi bir kez daha erteleyerek 31 Ekim 2025’i son gün olarak açıkladı.

Bakanlık, bu tarihin kesin olduğunu ve artık yeni bir uzatma olmayacağını vurguladı.

ŞİMDİ 15 TL, SONRASINDA BİNLERCE LİRA

Bugün ehliyetini yenilemek isteyen sürücüler yalnızca 15 TL değerli kâğıt bedeli ödeyerek işlemlerini tamamlayabiliyor.

Ancak 31 Ekim sonrası yenileme yapmak isteyenler için tablo değişecek.

B sınıfı sürücü belgesini sonradan yenilemek isteyenler, 7 bin 438 lira ödemek zorunda kalacak. Bu nedenle uzmanlar, işlemin son güne bırakılmaması gerektiğini söylüyor.

BAŞVURU İÇİN GEREKENLER

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin ilk adımı randevu almak. Bunun için NVİ Alo 199 Çağrı Merkezi ya da randevu.nvi.gov.tr kullanılabiliyor.

Randevu günü ise sürücülerden şu belgeler isteniyor:

-Mevcut sürücü belgesi

-Sürücü sağlık raporu

-1 adet biyometrik fotoğraf

-Değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı makbuzu

-Adli Sicil Belgesi (elektronik ortamdan temin ediliyor)

31 Ekim 2025’e kadar eski tip ehliyetini değiştirmeyen sürücüler, yalnızca para cezası değil, yüksek yenileme bedeli ile de karşı karşıya kalacak.

Kısacası 15 TL ile çözülebilecek bir işlemi binlerce liraya mal etmemek için randevunuzu erkenden alın.