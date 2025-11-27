Kovid düzenlemesi nedeniyle geçtiğimiz hafta ertelenen 11. Yargı Paketi, bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacak.



İçeriğinde çok sayıda konuda kapsamlı değişiklikler bulunan taslak, trafik cezalarını da sil baştan yeniden düzenleyecek. Meclis'e sunulacak düzenlemeyle saldırı amacıyla trafikte aracından inen sürücülere 180 bin TL para cezası ve alkollü araç kullanımına ilave cezalar uygulanacak. Ayrıca hız sınırı aşımında yürürlükte olan para cezaları da katlamalı olarak zamlanacak.

EHLİYET SAHİPLERİNİ İLGİLENDİREN DÜZENLEME 2026'YA KALDI



Ayrıca İçişleri Bakanlığı'nın sürücü sınıfları arasında geçişi kolaylaştırmak amacıyla hazırladığı taslak düzenlemenin, 2026 yılında Meclis'e getirilmesi planlanan 12. Yargı Paketi'ne dahil edileceği öne sürüldü.



Son olarak 2024 yılının şubat ayında Meclis'te kabul edilen düzenleme ile B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 CC silindir hacmine kadar olan motosikletleri kullanabilmesine imkan tanınmıştı. Düzenlemenin kapsamının genişletilmesi planlanıyor.

12. Yargı Paketi'ne dahil edilmesi planlanan düzenleme ile herhangi bir ehliyet sınıfında yeterliliği bulunan sürücülerin, A-B-C-D-E sınıfı ehliyetleri alması daha kolay hale gelecek. Bu kapsama dahil olan sürücüler, farklı bir sınıftaki ehliyeti almak istediklerinde yalnızca söz konusu ehliyet türünün kapsadığı aracı kullanabilmek için yeterliliğe sahip olduklarını kanıtlamakla yükümlü olacaklar.



Yapılacak yeterlilik sınavını geçen sürücüler, mevcut çipli sürücü belgelerine yeni ehliyet sınıflarını kolaylıkla tanımlayabilecek.