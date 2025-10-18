Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ehliyet yenileme sürecinde sona yaklaşıldı. Eski tip sürücü belgeleri, 31 Ekim 2025’e kadar sadece 15 TL karşılığında yenilenebiliyor. Bu tarihten sonra belge yenilemek isteyenler için ücretler ciddi oranda artacak.

B sınıfı ehliyetini yenilemeyenler 7 bin 438 lira, diğer sınıflardaki sürücüler ise 3 bin 600 ila 11 bin 200 lira arasında ödeme yapmak zorunda kalacak.

“SON GÜNÜ BEKLEMEYİN” UYARISI!

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların son günlerde yaşanabilecek yoğunluktan etkilenmemeleri için erken başvuru yapmaları çağrısında bulundu. Nüfus müdürlüklerinde oluşacak yığılmaları önlemek için ehliyet sahiplerinin randevularını önceden almaları tavsiye ediliyor.

RANDEVU NEREDEN ALINIR? NASIL YAPILIR?

Ehliyet yenileme işlemleri için vatandaşlar şu kanallardan randevu alabiliyor:

-Alo 199 Çağrı Merkezi

-Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü mobil uygulaması

-nvi.gov.tr adresi

Randevu sonrası, gerekli belgelerle birlikte nüfus müdürlüklerine şahsen başvuru yapılarak işlem tamamlanabiliyor.

GEREKLİ BELGELER VE TESLİM SÜRECİ

Ehliyet yenileme için gerekli belgeler şunlar:

-Eski sürücü belgesi

-15 TL başvuru ücreti

-Yetkili sağlık kuruluşundan alınmış sürücü sağlık raporu

-Son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf

-MERNİS sisteminde kayıtlı açık adres bilgisi

Başvuru tamamlandığında yeni sürücü belgeleri, PTT aracılığıyla adrese teslim ediliyor. Bu süreçte vatandaşlar, geçici sürücü belgesi ile araç kullanmaya devam edebiliyor.

“ESKİ BELGELER GEÇERSİZ SAYILACAK”

İçişleri Bakanlığı, 31 Ekim 2025 tarihinden sonra yenilenmeyen eski tip sürücü belgelerinin geçersiz olacağını duyurdu.

Bu tarihten sonra yeni ehliyet almak isteyenler için belirlenen ücretler ise şöyle:

Ehliyet Sınıfı Ücret (TL)

B sınıfı - 7.438,60

A, A1, A2, F sınıfları - 3.643,10

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfları - 11.235,60