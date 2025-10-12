İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni trafik kanunu teklifi kapsamında düğün, asker uğurlama gibi gerekçelerle konvoy yaparak yolları kapatan sürücülere ağır yaptırımlar uygulanacağını açıkladı. Yerlikaya, bu tür ihlallerde sürücü belgelerinin 60 gün süreyle geri alınacağını, araçların ise 60 gün trafikten men edileceğini duyurdu.

ÖZELLİKLE BU YERLERDE CEZALAR İKİ KAT ARTACAK

Bakan Yerlikaya, ihlalin köprü, tünel, viyadük veya otoyol gibi stratejik bölgelerde yapılması halinde ezaların iki katına çıkacağını belirterek, “Eğer bu ihlal köprü, tünel, viyadük ve otoyollarda yapılırsa sürücü belgesini 120 gün geri alacağız, araçlarını da 120 gün trafikten men edeceğiz." ifadelerini kullandı.

SULTANBEYLİ'DEKİ OLAY ÜZERİNDEN ANLATTI

Yerlikaya kanun düzenlemesini, İstanbul Sultanbeyli’deki yolu kapatma olayı üzerinden anlattı. Bakan Yerlikaya trafiği tehlikeye atan düğün konvoyundaki 10 sürücünün yakalandığını ve haklarında ‘Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek’ suçundan adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Bakan, sosyal medya hesabından “Bu görüntüler bize yakışmıyor” notuyla paylaştığı videoda, trafiği aksatan konvoy görüntülerine dikkat çekti.