Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte 2026 yılı için uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi. Bu oran doğrultusunda 1 Ocak 2026 itibarıyla vergi, harç ve trafik cezalarının yanı sıra sürücü belgesi harçları da artacak.

YÜZDE 30 ARTIŞ BEKLENİYOR

İzmir Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Tolga Abacı, 2026 yılında sürücü kursu ücretlerinin ortalama yüzde 30 zamlanacağını söyledi. Abacı, “Fiyat listesi her yıl ocak ayında belirleniyor. Kira artış oranları ve yeniden değerleme oranı dikkate alındığında, kurs ücretlerinde yaklaşık yüzde 30’luk bir artış bekleniyor” dedi.

Abacı, şu anda ehliyet almak için ödenen ortalama tutarın 7 bin 460 lira olduğunu, yeni yılda bu miktarın yaklaşık 10 bin liraya çıkacağını belirterek, “Bu doğrultuda ehliyet sahibi olmak için ödenen toplam miktarda yüzde 45 civarında artış yaşanacak” diye konuştu.

YENİ YIL GELMEDEN YOĞUNLUK ZİRVE YAPTI

Her yıl eylül ayından itibaren sürücü kurslarına yapılan başvurularda artış yaşandığını ifade eden Abacı, adayların fiyat artışlarından etkilenmemek için yeni yıl öncesinde kayıt yaptırdığını söyledi.