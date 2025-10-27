İçişleri Bakanlığı’na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen sürenin sonuna gelindi. Eski tip ehliyetlerin geçerliliği 31 Ekim 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar belgelerini yenilemeyen sürücüler, ehliyetlerini kullanamayacak.

ŞU AN EHLİYET YENİLEME BEDELİ 15 TL

Yetkililer, sürücülerin son güne kalmamalarını söyleyerek, 31 Ekim 2025 tarihine kadar tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde sadece 15 TL karşılığında ehliyet yenileme işleminin yapılabildiğini anımsattı.

Yenileme işlemleri için nüfus müdürlüklerinden randevu alınabiliyor ve süreç kısa sürede tamamlanıyor.

1 KASIM'DAN SONRA ÜCRET 7 BİN 438 TL'YE YÜKSELECEK

Genel Müdürlük, 31 Ekim sonrası ehliyetini yenileyecek sürücüleri de uyardı. Açıklamaya göre, 1 Kasım 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni tarifede, B sınıfı sürücü belgesi için ödenecek toplam tutar 7.438,60 TL olacak.

Bu tutar; 1.420 TL değerli kâğıt bedeli, 340 TL vakıf hizmet bedeli ve 5.678,60 TL harç bedelinden oluşacak.