Malta Ulaştırma Bakanlığı tarafından duyurulan yenilikçi uygulama, özellikle genç nesil arasında araç kullanım alışkanlığını kırmayı ve toplu taşımaya yönlendirmeyi hedefliyor. Ulaştırma Bakanı Chris Bonett, projenin temel amacının "hareketlilik şoku" yaratarak yollardaki aktif sürücü sayısını kalıcı olarak düşürmek olduğunu belirtti.

ÖDEMELER YILLIK TAKSİTLER HALİNDE YAPILACAK

Program şartlarına göre, gönüllü olarak ehliyetinden vazgeçen katılımcılara yapılacak olan 25.000 euro (1 milyon 289 bin lira) tutarındaki ödeme, beş yıl boyunca yıllık 5.000 euro'luk taksitler halinde aktarılacak. Beş yıllık süre dolmadan kararından vazgeçen kullanıcılar, aldıkları tutarı kullandıkları süreyle orantılı olarak devlete iade etmekle yükümlü tutulacak. Ayrıca, ehliyet teslim edildiği andan itibaren "kalıcı olarak askıya alınmış" sayılacak. Beş yılın sonunda tekrar araç kullanmak isteyen kişilerin, yeniden ehliyet alabilmek için en az 15 saatlik direksiyon dersini tamamlama zorunluluğu bulunuyor.

KATILIM ŞARTLARI AÇIKLANDI

Malta hükümeti, bu teşvik programı için yıllık 5 milyon euro bütçe ayırdığını ve yararlanıcı sayısını yılda 1.000 kişiyle sınırlandırmayı planladığını açıkladı. Sürücü Belgesi Teslim Programı'ndan faydalanmak isteyen adayların 30 yaş veya altında olması, en az yedi yıldır Malta’da ikamet etmesi ve en az 12 aydır geçerli bir sürücü belgesine sahip olması gerekiyor. Adayın sürücü belgesinin halihazırda askıya alınmamış veya iptal edilmemiş olması da katılım için aranan temel kriterler arasında yer alıyor.

TRAFİK SIKIŞIKLIĞINA KARŞI MÜCADELE

Yetkililer, projenin ilan edilmesinin ardından genç sürücülerden yoğun ilgi gördüğünü ifade etti. Programın nihai hedefleri arasında aktif sürücü sayısının azaltılması yoluyla kronik trafik sıkışıklığının giderilmesi, karbon salınım seviyelerinin düşürülmesi ve kamu kaynaklarının toplu taşıma altyapısına daha verimli yönlendirilmesi bulunuyor. Malta'nın bu hamlesi, Avrupa genelinde trafik sorununa karşı geliştirilen en dikkat çekici finansal teşviklerden biri olarak değerlendiriliyor.