İlerleyen yaşlarda azalan refleksler sürücülerin ani durumlar karşısında hızlı müdahale etme şansını düşürürken, bu durum birçok ülkede ölümcül kazalara neden olabiliyor.

Yaz aylarında Avrupa Birliği (AB) tarihinde ilk kez sürücüler için tavan yaş sınırı belirlemeye hazırlanan İspanya, düzenlemeye yönelik tepki ve protestoların ardından geri adım attı. Yaşlı sürücülerin artan sağlık ihtiyaçları ve temel gereksinimlerini karşılamak için özel ulaşım araçlarına ihtiyacının olduğunun belirtilmesi üzerine AB'de geri çekilen taslak düzenleme, önemli bir değişiklik ile Ukrayna'da yürürlüğe girecek.

YAŞLI SÜRÜCÜLERE ŞEHİRLER ARASI ULAŞIM YASAKLANACAK

Yılın ilk aylarında motosiklet sürücüleri için asgari yaş sınırını 16'ya indiren Ukrayna, bu kez hız sınırının yükseldiği şehirler arası yollardaki kazaların sayısını azaltmak için yaşlı sürücülere dikkat çeken bir kısıtlama getiriyor.

Ukrayna Meclisi'ne sunulan düzenleme ile 75 yaşını dolduran herkesin sürücü belgelerini şehirler arası ulaşımda kullanmasının önüne geçilecek.

Kısıtlamanın kabul edilmesi halinde, yaşlı sürücülerin şehirler arası ulaşımda otomobil kullandıklarının tespit edilmesi durumunda ilk aşamada 3.400 grivna para cezası uygulanacak. Tekrar eden ihlallerde ise sürücülerin ehliyetleri ömür boyu iptal edilecek.

DÜZENLEME FARKLI ÜLKERE SIÇRAYABİLİR

Söz konusu uygulama ilk aşamada yalnızca Ukrayna için geçerli olacak olsa da, artan trafik kazası oranlarına çözüm bulmak isteyen Avrupa ülkelerinin de benzer kısıtlamaları hayata geçirmesi bekleniyor.

Türkiye'de ise halihazırda yürürlükte olan 'Karayolları Trafik Yönetmeliği' kapsamında sürücüler için herhangi bir yaş kısıtlaması bulunmamakta. Mevcut uygulamada yalnızca 80 yaş ve üstü sürücüler için iki yılda bir sağlık muayenesi zorunluluğu bulunurken, gerekli tahlillerden geçilmesi halinde sürücüler istedikleri yaşta şehirler arası ulaşıma katılabilmekte.