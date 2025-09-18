UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Eintracht Frankfurt ile oynadığı karşılaşmanın 42. dakikasında temsilcimizin kaydettiği gol iptal edildi.

Maç 1-1 berabere devam ederken Lucas Torreira, Leroy Sane ile birlikte yaptığı pres sonrası kazandığı topu penaltı noktasına doğru ortaladı. Lucas Torreira'nın ortasına hareketlenen Barış Alper Yılmaz, uçarak yaptığı kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi. Ancak hakem Marco Guida pozisyon öncesinde Lucas Torreira'nın rakibine faul yaptığını işaret ederek golü iptal etti.

Marco Guida'nın bu kararı sonrası adeta çılgına dönen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, pozisyonda faul olmadığını işaret ederek sert tepki gösterdi.