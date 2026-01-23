Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 16 Ocak haftasına ait güncel verileri, Türkiye’deki borçlanma eğiliminin rotasını değiştirdiğini gösterdi. Nakit sıkışıklığı yaşayan vatandaşın en çok başvurduğu yöntem olan "ek hesaplar", artık konut kredilerinden daha büyük bir hacme sahip. Yaz aylarında uygulanan yapılandırma paketlerinin borç yükünü hafifletmemesi üzerine, ekonomi yönetimi radikal bir kararla limit sınırlaması getirmeye hazırlanıyor.

KMH HACMİ KONUT KREDİLERİNİ GEÇTİ

Türkiye ekonomisindeki yüksek enflasyon süreci, hanehalkını nakit ihtiyacı için en hızlı çözüm olan Kredili Mevduat Hesaplarına yönlendirdi. Son paylaşılan verilere göre, KMH hacmi 742 milyar 516 milyon TL seviyesine ulaşarak, 648,4 milyar TL olan konut kredisi hacmini geride bıraktı. Geçtiğimiz yıl 441,2 milyar TL olan ek hesap borçlarının bir yıl içerisinde ikiye katlanması, tehlike çanlarının çalmasına neden oldu.

EN PAHALI BORÇLANMA ARACI

Kolay erişilebilir olmasına rağmen KMH'ler aslında en maliyetli borçlanma araçları arasında yer alıyor. Aylık yüzde 4,25 olan faiz oranına ek olarak, faiz üzerinden alınan %15 KKDF ve %15 BSMV ile toplam vergi yükü %30’u buluyor. Gecikme faizleri de eklendiğinde borç sarmalı içinden çıkılamaz bir hal alıyor. Mevcut sistemde hesaba yatan her tutar, banka tarafından doğrudan bu yüksek faizli eksi bakiyeyi kapatmak için tahsil ediliyor.

LİMİT DÜZENLEME MASADA

Yaz döneminde getirilen yapılandırma imkanları ve faiz düzenlemeleri borç artışını durdurmaya yetmedi. Bu gelişme üzerine Finansal İstikrar Komitesi, hanehalkı borçlarını kontrol altına almak için acil koduyla toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada; kredili mevduat hesapları ve kredi kartlarındaki mevcut durumun titizlikle incelendiği belirtildi.

LİMİTLER AŞAĞI ÇEKİLECEK

Yeni düzenlemeyle birlikte bankaların inisiyatifinde olan limit belirleme süreçlerine standart getirilecek. Şu anki uygulamada bankalar, müşterinin gelirinin 3 katına kadar (ve bazen kredi notuna göre daha fazla) limit tanımlayabiliyor. Hazırlanan yeni "kural seti" ile bu limitlerin aşağı çekilmesi ve kontrolsüz ek hesap açılışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Güngör toplantıda ele alınan konunun detaylarını paylaştı:

"Öğrendiğime göre, KMH limitlerinin kullanımına yönelik bankalar için bir kural seti hazırlanacak. Bundan böyle o limittten fazla KMH açılamayacak."