40 yaşındaki Amerikalı şarkıcının paylaştığı videoda, mavi bir tüple nefes alarak yüzünü buz dolu bir kaseye daldırdığı ve süre tuttuğu görülüyor. Perry, ilk olarak 18 saniye boyunca yüzünü buzlu suda tuttu. Ardından kısa bir aradan sonra, ikinci kez suya dalarak bu kez 8 saniye boyunca yüzünü suda bekletti.

'BEYNİM ACIYOR'

Soğuk sudan pembeleşmiş yüzünü çıkaran Perry, “Bitti, beynim acıyor, bittim. Senin için daha iyi görünmeye çalıştım Kanada, umurumda değil artık” diyerek hem kendisiyle hem de durumla esprili bir şekilde dalga geçti.

EKİBİ BİLE ANLAM VEREMEDİ

Bu alışılmadık uygulamanın aslında bir güzellik ritüelinin parçası olduğunu belirten Perry, ekibinden bazı kişilerin bu yöntemi gereksiz ve aptalca bulduğunu da paylaştı. Şarkıcı, videonun altına “Kanada, geliyoruz” notunu düşerek hayranlarını selamladı.

CİLT ÜZERİNE OLUMLU ETKİSİ VAR

Buzlu suyla yüz masajı ve nefes egzersizlerini bir araya getiren bu uygulamanın, vagus sinirini uyarmak ve derin nefes teknikleriyle cilt üzerinde olumlu etkiler sağlamak amacıyla yapıldığı ifade ediliyor.

YAKIN ZAMANDA NİŞANLISINDAN AYRILMIŞTI

Özel hayatında nişanlısı Orlando Bloom’dan ayrılmasıyla gündeme gelen Perry, bu dönemde konserlerine odaklanmış durumda. Sanatçı, kısa süre önce San Francisco’daki bir konserinde sahne ekipmanındaki arıza nedeniyle korku dolu anlar yaşamıştı. Seyircilerin üzerinde dolaştığı kelebek figürünün havada arızalanması hem ekibi hem hayranlarını endişelendirmişti.