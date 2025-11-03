Son dakika... Türkiye İstatistik Kurumu ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,55 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,63 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,15 artış olarak gerçekleşti.

ENAG İTO VE TÜİK YİNE AYRIŞTI

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ekim ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini açıkladı.

ENAG verilerine göre ekimde aylık bazda enflasyon yüzde 3,74 olurken yıllık enflasyon yüzde 60,00 olarak açıklandı.

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, ekim ayında İstanbul’un tüketici fiyat endeksi yüzde 3,31 artarken, yıllık enflasyon yüzde 40,84’e yükseldi.

EMEKLİ VE MEMURLARIN ALACAĞI ZAM ORANI

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı bugün açıklanan ekim ayı enflasyon verilerindeydi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) saat 10.00’da ekim ayına ilişkin veriyi duyurdu. Böylece emeklilerin alacağı 4 aylık zam farkı da netleşmiş oldu. Ocak ayında ise nihai zam oranları belli olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, ekim ayında enflasyon aylık yüzde 2,55 olarak açıklandı.

Enflasyon temmuz ayında 2,06, ağustos ayında 2,04, eylül ayında ise 3,23 olarak açıklanmıştı. Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon farkı yüzde 5,00 oldu.

SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?

SGK ve Bağ-Kur emeklileri toplam enflasyona göre maaş zammı alıyor. Ekim ayı verisiyle birlikte 4 aylık toplam enflasyon yüzde 10,25 oldu.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 10,25 zammı hak etmiş oldu.

Yapılacak bu zam Ocak 2026'daki maaşlara yansıyacağı için kasım ve aralık ayında açıklanacak olan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

2026'DA MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.



Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2026 yılının ilk zammını alacak.



Ekim sonu itibarıyla toplam enflasyon yüzde 10,25'i aşmış durumda.



Memur zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı ise yüzde 5,00 olarak hesaplandı.



Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 5,00 enflasyon farkına 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 11 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 16,56 kümülatif zam meydana gelecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Güncelde 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşı 4 aylık zam farkı olan yüzde 10.25 üzerinden artış gösterdiğinde 18.611,30 TL olarak hesaplandı.

Asıl zam oranlarının belli olması için kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması gerekiyor. Bu hesaplama 4 aylık zam farkları üzerinden yapıldı.

ARALIK AYINDA ZAMLAR NETLİK KAZANACAK

Net rakam kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak.



Memur ve memur emeklileri ocak ayında enflasyon farkına ek olarak yüzde 11 de toplu sözleşme zammı alacak.

EN YÜKSEK AĞIRLIĞA SAHİP 3 HARCAMA GRUBU

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 34,87 artış, ulaştırmada yüzde 27,33 artış ve konutta yüzde 50,96 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 8,44, ulaştırmada yüzde 4,34 ve konutta yüzde 7,75 oldu.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,41 artış, ulaştırmada yüzde 1,07 artış ve konutta yüzde 2,66 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,83, ulaştırmada yüzde 0,16 ve konutta yüzde 0,45 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Ekim ayı itibarıyla, 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 118 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.



ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,43 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 29,00 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,52 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 36,72 artış olarak gerçekleşti.