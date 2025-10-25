'Sahtekarlar' dizisinde 'Asya' karakterini canlandıran Hilal Altınbilek, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri...

Dizide fakir bir mahalle kızını oynayan Altınbilek'in rolü, Berna Laçin tarafından sert bir dille eleştirilmişti.

Laçin, sosyal medyada "En bariz estetikli birine mahallenin fakir kızı rolünü vermek kimin fikridir acaba?" diye yazmıştı.

Berna Laçin'in bu sözlerine ilk yanıt, oyuncu Dilan Çiçek Deniz’den gelmişti. Deniz, doğrudan isim vermeden Laçin'e gönderme yapmıştı. Ardından da "Oyunculuk, doktorluk ya da öğretmenlik gibi kutsal bir meslek değil" demişti.

Dilan Çiçek Deniz'in bu sözleri sanat dünyasında yeni yartışma yarattı. Deniz'e meslektaşı Ekin Türkmen'den sert tepki geldi.

Türkmen, "Oyunculuk çok kutsal bir meslek! Yazık, bıktım sizden, kapladığınız alanlardan! Saygısız, hiyerarşi bilmeyen cahiller" ifadelerini kulllandı.