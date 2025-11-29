Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde dün saat 22.30 sıralarında motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Koru Mahallesi Fidanlık Caddesi’nde meydana gelen kazada, motosikleti kullanan 17 yaşındaki İ.Ö., aynı yönde ilerleyen otomobile çarptı. Kazada İ.Ö. ile beraberindeki K.K.S. (18) yaralandı.

TELEFON IŞIĞIYLA DİŞLERİNİ ARADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Yüzüne aldığı darbeyle dişleri kırılan İ.Ö.’nün kaybolan dişleri, polis ve çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ışığıyla arandı ve bazıları bulundu.

ALKOLLÜ ÇIKTI

İ.Ö. ve K.K.S., ambulanslarla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. İ.Ö.’nün muayenesinde 1.13 promil alkollü olduğu ve başına aldığı darbe nedeniyle hayati tehlikesinin bulunduğu tespit edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.