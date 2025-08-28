Denizli Fırıncılar Odası, artan maliyetleri gerekçe göstererek ekmek fiyatlarına yüzde 20 oranında zam yaptı. Alınan karara göre, 200 gram ekmeğin fiyatı 12,5 TL’den 15 TL’ye yükseltildi.

ZAMLI FİYAT FARKLI TARİHLERDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yeni fiyat uygulaması Denizli kent merkezinde 1 Eylül itibarıyla geçerli olacak. Ancak bazı ilçelerde zamlı satış bugünden itibaren başladı. Böylece vatandaşlar ilçelere göre farklı tarihlerde zamlı ekmek fiyatıyla karşılaşacak.

MALİYET BASKISI ZAM GETİRDİ

Fırıncılar Odası, un ve enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle fiyatların yeniden düzenlenmek zorunda kaldığını açıkladı. Yetkililer, bu artışın hem üreticilerin sürdürülebilirliğini korumak hem de piyasadaki dengenin sağlanması için zorunlu hale geldiğini vurguladı.