Çoğu kişi yiyecekleri dondurmanın, onların daha uzun süre dayanmasını sağladığını biliyor fakat bazı gıdalar donmuş haldeyken sağlığımıza fayda sağladığı da pek fazla bilinmeyen bir konu olarak öne çıkıyor. Beslenme uzmanı Nishtha, dondurulmuş ekmeğin bağırsaklar için oldukça yararlı olduğunu ve kan şekeri seviyesini dengelemede yardımcı olabileceğini belirtti.

"UZUN SÜRE TOK HİSSETMENİZE YARDIMCI OLABİLİR"

Uzman Nishtha, "Ekmeğinizi dondurduktan sonra kızartmak, nişastanın yapısını değiştiriyor. Bu süreçte ince bağırsakta sindirilmeyen ve 'dirençli nişasta' olarak bilinen bir bileşik oluşuyor" ifadelerine yer verirken, "Bu dirençli nişasta, bağırsaklarınızdaki iyi bakteriler tarafından beslenir ve kan şekerinizi dengeleyerek sağlıklı bir bağırsak mikroflorasını destekler. Ayrıca, bu süreç, daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olabilir, kan şekerindeki ani yükselmeleri engeller ve yiyeceğin kalori etkisini azaltır" şeklinde konuştu.

Nishtha, bağırsak dostu bir etki arayan veya kan şekeri seviyelerini dengelemeyi hedefleyen kişilerin ekmeği, lif, sağlıklı yağlar ya da proteinle birleştirerek daha dengeli bir tüketim sağlayabileceğini de ekledi. Ayrıca, ekmeğinizi dondurup daha uzun süre saklayarak yiyecek israfını azaltmanın harika bir yol olduğunu vurguladı.

2007'de yapılan bir araştırma, beyaz ekmeğin dondurulmasının, gıda maddelerinin kan şekerini yükseltme hızını (GI) düşürdüğünü ortaya koydu. Bu durum ekmek çözülüp kızartıldığında, taze ekmeğe göre daha düşük bir GI değerine sahip olduğu anlamına gelir. Düşük GI'li yiyecekler, daha uzun süre tok hissetmenizi sağlayabilir ve kan şekeri seviyelerini daha iyi kontrol etmenize yardımcı olur.

"DONDURULMUŞ EKMEK DAHA YAVAŞ SİNDİRİLİR"

Oxford Brookes Üniversitesi'nde beslenme alanında kıdemli öğretim görevlisi Dr. Sangeetha Thondre, 2008 yılında yapılan bir çalışmada, dondurulmuş ekmeğin nişasta moleküllerinin yapısını değiştirerek sindirime karşı daha dirençli hale geldiğini buldu. Dr. Thondre, "Dondurma işlemi, nişastanın yapısını bozarak, ağız ve bağırsaklardaki sindirim enzimlerinin onu parçalamakta zorlanmasına yol açar. Bu nedenle, dondurulmuş ekmek daha yavaş sindirilir." dedi.