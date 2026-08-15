Kıyı balıkçılarının uzun süredir beklediği palamut ve torik avcılığı sezonu için tarih netleşti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, küçük ölçekli balıkçılar için sezonun 15 Ağustos'ta başlayacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu kararın yıllardır beklenen bir müjdenin hayata geçirilmesi olduğunu vurguladı. Palamut ve torik avcılığında yeni bir dönemin kapılarını aradığını belirten Yumaklı, detayları şu sözlerle aktardı:

"SEZONU 15 GÜN ERKENE ÇEKİYORUZ"

"Palamut ve torik avcılığında uzatma ağlarıyla ekmeğini kazanan küçük ölçekli balıkçılarımız için sezonu 15 gün erkene çekiyoruz, 15 Ağustos itibarıyla başlatıyoruz. Rabb'im balıkçılarımızın rızkını bol, ağlarını bereketli eylesin" dedi.

Bu karar, özellikle uzatma ağlarıyla geçimini sağlayan küçük ölçekli balıkçılar için önemli bir avantaj sağlıyor. Sezonun erkene çekilmesi, balıkçılara avcılık yapmaları için daha fazla zaman tanıyor.

Bakan Yumaklı'nın açıklamasıyla birlikte, balıkçılar artık 15 Ağustos'tan itibaren avcılığa başlayabilecek. Sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulunan Yumaklı, balıkçılara başarı diledi.