Yaklaşık beş yıl önce şehir hayatından uzaklaşma kararı alan Mehtap Bayri, Muğla-Yeşilyurt’ta aldığı yayla evinin ardından Memecik cinsi zeytin yetiştirmeye başladı. İlk olarak resmi çiftçi belgesi alan ünlü oyuncu, zeytinciliği yalnızca bir hobi olarak bırakmadı. Bayri, "Memecik zeytinini dünyaya tanıtmak istiyoruz" diyerek üretim sürecini ticari boyuta taşıdı.

KENDİ MARKASINI OLUŞTURDU

Zeytin üretimini zeytinyağına dönüştüren Mehtap Bayri, kısa sürede kendi markasını kurarak sektöre adım attı. Erken hasat, soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağı üreten Bayri’nin ürünleri, kalite ödülleriyle de dikkat çekti.

Ünlü oyuncu, ürettiği zeytinyağının yarım litresi 825 TL'den satıyor.

KARİYERİNE 'FIRTINALAR' DİZİSİYLE BAŞLADI

Televizyon kariyerine 1990'lı yıllarda, Ebru Gündeş’in başrolünde yer aldığı Fırtınalar dizisiyle adım atan Mehtap Bayri, daha sonra Deli Yürek ve Ekmek Teknesi gibi projelerle adını geniş kitlelere duyurdu. Ekmek Teknesi’nde fırıncı Nusret Baba’nın büyük kızı Mehpare rolüyle izleyicinin gönlünde özel bir yer edinen Bayri, dizideki unutulmaz replikleriyle de uzun süre konuşulmuştu.

Başarılı oyuncu, bu dizinin ardından Dudaktan Kalbe, Küçük Kadınlar, Geniş Aile, Şen Yuva, Gönül Hırsızı, Kertenkele, Hangimiz Sevmedik, Kalk Gidelim ve Seni Kalbime Sakladım gibi pek çok yapımda rol alarak kariyerini istikrarlı şekilde sürdürdü.