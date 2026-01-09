Geçen ay kapanan Ekol TV'ye yönelik soruşturma başlatıldığı öğrenildi...

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanala yönelik "kara para" iddiaları üzerinden açılan soruşturma genişledi.

Bu kapsamda iş insanı Mübariz Mansimov, bahis baronu olduğu iddia edilen Veysel Şahin, kapanan Ekol TV’nin Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru ve Avukat Ersan Şen dosyaya dahil edildi.

Bu arada Odatv’ye açıklama yapan Prof. Dr. Ersan Şen, iddialarla ilgisinin bulunmadığını vurgulayarak, “Konuyla ilgim de yok, bilgim de yok. Ekol TV ile ticari bir ilişkim de yok” dedi.