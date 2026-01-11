Yüksek enflasyon ve artan yoksulluk nedeniyle mevcut ekonomi politikalarının 2028 Mayıs’ına kadar dayanamayacağını aktaran ekonomistler, erken seçimin büyük bir olasılık olduğunu belirtiyor. İktidar, 2026’yı ‘erken seçime hazırlık yılı’ olarak değerlendirip, cephane biriktirdikten sonra 2027’de ‘seçim ekonomisi’ politikalarına başlayabilir.

‘BÜYÜME HIZLANIR’

Ekonomist Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu dezenflasyonu hedefleyen politikalardan erken seçim uğruna vazgeçilebileceğini aktararak, “Kemerleri 2026’da da sıkarız, 2027’de genişletici politikalara dönüş olabilir. 2026’da zor bir yıl olacak” dedi. İktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman ise erken seçimin ipuçlarının bu yıl ortaya çıkabileceğini belirterek, “Bu yıl memura, emekliye refah payı verilirse, asgari ücret iki defa belirlenirse erken seçim beklentileri 2027 yılına kayabilir” diye konuştu.

Prof. Dr. Refet Gürkaynak ise 2027’de erken seçim ihtimalinin bu yılın ekonomi gündemini de şekillendireceğini belirterek “2027’de seçim beklentisi varsa iktidarın temel hedefi enflasyonu düşürmekten ziyade, büyümeyi hızlandırmak olabilir. Büyüme uğruna enflasyonda yüzde 20 yerine yüzde 23 seviyelerine göz yumulabilir” dedi. Gürkaynak seçim ekonomisiyle asgari ücrete ara zammın, sanayiciye destek politikaların devreye alınabileceğini söyledi.

Mevcut maliye politikasının hâlâ vatandaşa ‘acı reçete’ uyguladığını söyleyen Ekonomist Murat Kubilay, 2027 ve sonrası için yerel seçimlerle sürpriz bir erken seçimin gündeme gelebileceğini belirtti. Kubilay’a göre seçim tarihine yaklaşık 6 ay kala ekonomi yönetiminin alacağı kararlarla tablo netleşecek.

‘Programın ömrü 2027’de biter’

Merkez Bankası’nın eski Başkan Yardımcısı Ekonomist Fatih Özatay erken seçim tartışmasıyla ilgili, “Ekonomi programının ömrü büyük ihtimalle 2027’nin başlarında biter. Yerine ‘seçim ekonomisi’ kod adlı yeni bir ekonomi programı gelir: Bol kredi, düşük faiz, cömert ücret artışları, artırılmayan enerji fiyatları” görüşünü paylaştı. Prof. Dr. Hakkı Öztürk de erken seçim tarihini öngörmenin zor olduğunu belirttikten sonra “Seçimden 12-15 ay önce ekonomi politikalarında gevşeme olacaktır. Eğer erken seçim olacaksa 2026’nın son çeyreğinde seçim ekonomisi politikalarına geçiş olabilir” dedi.

Yabancılar da erken seçime dikkat çekti

Uluslararası kuruşlar da erken seçim ihtimalini yüksek görüyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Solutions BMI makro analisti James Bennett, bir TV kanalında yaptığı açıklamada, Türkiye’nin yapısal dönüşüm aşamasına gelemediğini, dezenflasyon sürecinin durakladığını ifade ederek, 2028 yılı yerine 2027 yılında erken seçim yapılabileceğine yönelik beklentilerin sıkı maliye politikasını sürdürmeyi zorlaştırdığına da dikkat çekmişti.

Hazine 1.2 trilyon lirayı bekletiyor

Ekonomistler seçim ekonomisi uygulanması halinde dolarizasyon riskine karşılık Merkez Bankası’nın altın etkisiyle 200 milyar dolara dayanan rezervini kullanarak döviz kurlarını müdahale edebileceğini tahmin ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasasında 1.2 trilyon liralık birikimi bulunmasına rağmen bu sene yıllık bazda yüzde 52 artışla 5.9 trilyon liralık rekor borçlanma gerçekleştirecek.