Uzun süredir gündemi meşgul eden CHP kurultay davasında kararın açıklanması, piyasaların havasını bir anda değiştirdi. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, CHP’nin 38. Olağan Kongresi’ne ilişkin davayı reddetmesiyle birlikte belirsizlik ortadan kalkarken, yatırımcılar kararı ‘hukukun işlediği’ yönünde bir sinyal olarak değerlendirdi. Siyasetten gelen bu olumlu haberle Borsa İstanbul’da hızlı alımlar görüldü, BIST 100 endeksi yüzde 5’i aşarak 11.158 puanı test etti.

RİSK PRİMİ GERİLEDİ

Özellikle banka, iletişim ve ulaştırma hisseleri öncülüğünde gelen alımlar ralliyi güçlendirdi. Bankacılık endeksi yüzde 6’nın üzerinde prim yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemiyle ilgili açılan davada beraat ettiği haberi de, Borsa İstanbul’daki ralli kıvamında yükselişi kapanışa doğru destekledi. BIST 100 günü yüzde 3.14 yükselişle 10.941 puandan tamamladı. BIST 100, dolar bazlı tüm dünya endeksleri arasında dün 1’inci sıraya yükseldi. Belirsizliğin ortadan kalkmasıyla Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) de 16 baz puan düşüşle 250 seviyesine geriledi. Bu, son bir ayın en düşük seviyesi olarak kayda geçti, TL tahvillere de sınırlı olsa alım geldi. Güne yeni rekor seviyede, 42.10 liraya kadar yükselerek başlayan dolar, karar sonrası gevşeyerek 41.95 lira seviyesine indi. CHP’ye kurultay davasının reddinden sonra piyasa açısından pozitif bir haber de ABD’den geldi.

ABD enflasyonu beklentilerin altında, yıllıkta yüzde 3 olarak açıklandı (beklenti yüzde 3.1’idi). Bu da yabancı yatırımcının hisse setlerinde risk iştahının artmasına yol açtı. Bugünkü ralli, içeride hukuki rahatlamayla birlikte küresel iyimserliğin birleşiminden kaynaklandı. Uzmanlara göre kalıcılığı, yabancı yatırımcı güvenini zedeleyen siyasi gerilimin ortadan kalmasına bağlı.

Citibank kârını alıp çıktı, Moody’s siyasi risklere işaret etti

Buna karşın uluslararası yatırımcılar tarafında temkinli adımlar da dikkat çekti. Citibank, Türk Lirası ve Macar Forinti’ndeki uzun pozisyonlarını kapatarak kârını realize etti. Banka, ‘küresel risklerin arttığı’ mesajını verirken, marttan bu yana TL pozisyonu taşıyan yabancıların dolar bazında yüzde 30’a yakın kazanç elde ettiğini belirtildi. Öte yandan, Moody’s Türkiye değerlendirmesinde siyasi risklerin ekonomi kazanımlarını tehdit ettiğini vurguladı. Kurum yetkilisi Alexander Perjessy, “TCMB işini yapabiliyor ama bağımsızlık sınırlı. Siyasi tansiyon, makro istikrarı riske atabilir” dedi.