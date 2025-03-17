Ali Can POLAT/SÖZCÜ
Dünyada yeşil enerji ve otomotiv piyasasının elektriklenmesi hızlanırken, Türkiye’de bu süreç yavaş ilerliyor. Toplu taşıma araçları üretiminde öne çıkan markalardan Karsan CEO’su Okan Baş, Türkiye’de elektrikli dönüşümün ekonomik sebeplerden dolayı geriden geldiğini söyledi. Baş, “Bizim üretimde bir sorunumuz yok ama belediyeler, bütçesel sebeplerle araç parklarını yenileyemiyor.
Türkiye’de ilk yatırım maliyeti hâlâ en kritik faktörlerden biri. Finansman konusunda ülkemizde yaşadığımız sıkıntılar var” dedi. Finansal olanakların gelişmeye devam ettiğini söyleyen Baş, “Önümüzdeki dönemde elektrikli araçlara olan ilginin giderek artacağını hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı. 2025’te cirolarını yüzde 30 büyütmeyi hedeflediklerini belirten Baş, “Batarya üretimi gündemde. Riskleri değerlendirip, belirli parçaları Türkiye’de üretmek istiyoruz” dedi.