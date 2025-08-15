Mart 2025’te yaşanan kısa süreli finansal oynaklığın ardından Türk bankaları, uluslararası borçlanma piyasalarına hızlı ve güçlü bir şekilde geri döndü. Fitch Ratings’e göre, farklı sermaye yapılarında yapılan ihraçlar, yatırımcı iştahının korunduğunu ve Türkiye’nin piyasa erişiminin sürdüğünü gösteriyor. Küçük ölçekli bankaların bile ilave ana sermaye (AT1) ihraçlarıyla fon bulabilmesi, yatırımcı güveninin halen güçlü olduğuna işaret ediyor.

2024’ün ikinci yarısından bu yana toplam 8,8 milyar dolarlık borçlanma gerçekleştiren bankalar, fırsat odaklı şekilde piyasaları değerlendirmeye devam ediyor. Eurobond ve ikincil borçlanma maliyetlerinin istikrarlı seyri ise mart dalgalanmasının kalıcı bir iz bırakmadığını ortaya koyuyor.

FITCH'TEN DOLAR/TL VE FAİZ TAHMİNİ

Merkez Bankası, mart sonrası politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46’ya yükseltmiş, temmuzda ise yeniden yüzde 43’e çekmişti. Temmuz ayında enflasyon yüzde 33,5’e gerilerken Fitch, yıl sonunda faizin yüzde 28’e ineceğini öngördü.

Kredi derecelendirme kuruluşuna göre USD/TRY, 2025 sonunda 43 seviyesine ulaşacak. Bu da yılın geri kalanında TL’de kademeli değer kaybına işaret etti.

TCMB ENFLASYON RAPORU: SABİT TAHMİNLER ARTAN SORU İŞARETLERİ

Dünkü enflasyon raporu toplantısında TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleştiğine dikkat çekti. 2025 yıl sonu tahmini yüzde 24’te sabit tutulurken, 2026 ve 2027 için tahminler yukarı yönlü revize edildi. Banka, dezenflasyonun “kademeli” süreceğini vurgularken, kur ve maliye politikası varsayımlarındaki belirsizlikler net şekilde giderilmedi.

Ekonomi çevrelerinde, bu yaklaşım “iyimser tahminlerle algı yönetimi” olarak yorumlanırken, faiz indirimlerine erken başlanmasının fiyat istikrarı hedefini riske atabileceği uyarıları yapıldı. Eleştirmenler, piyasa güveninin korunması için kur projeksiyonlarının ve politika yol haritasının daha şeffaf şekilde paylaşılması gerektiğini savundu.