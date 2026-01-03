Ekonomik krize çare olmak için Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturan Mehmet Şimşek’in göreve gelmesinin ardından 2.5 yıl geride kaldı. Şimşek’in yüksek enflasyonu düşürmek adına devreye aldığı politikalar, kısır döngüye girdi. Milyonlarca kişi açlık sınırının altında maaşlarla yaşamaya mahkum edilirken, işsizler ordusu her geçen gün daha da büyürken, finansman krizi giderek derinleşen şirketler de mali krizle tökezledi. Pembe tablolarla, tutmayan enflasyon hedefleri ile geçen Mehmet Şimşek’in döneminde konkordatolar tavan yaptı, iflaslar katlandı.

%383’LÜK ARTIŞ

2025’te verilen konkordatoda geçici mühlet kararları 2.187’ye, kesin mühlet kararları 1.708’e çıktı. İflas kararları ise 2025’te 247’ye ulaştı. Konkordatotakip.com’un Basın İlan Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, 2023 yılında konkordatoda geçici mühlet kararı verilen dosya sayısı 519, kesin mühlet kararı verilen dosya sayısı 353, iflas kararları ise 65 olarak açıklanmıştı. Bu kapsamda 2023’ten bu yana mahkemeler tarafından verilen geçici mühlet kararları yüzde 442, kesin mühlet kararları yüzde 383 yükseldi. İflas kararlarındaki artış ise yüzde 280’i buldu.

Öte yandan 2025 Aralık’ta 282 dosya için konkordatoda geçici mühlet kararı verilirken, kesin mühlet kararı verilen dosya sayısı ise 202 oldu. Bu kapsamda 2025 yılında kesin mühlet kararlarının zirveyi gördüğü ay da aralık oldu. Aralık ayında 231 dosya için konkordatonun reddi kararı verilirken, mahkemeler tarafından tasdik kararı verilen dosya sayısı ise 23 olarak açıklandı.

Tekstil, 2025’te de zirvede

Konkordato başvurularında en riskli sektörler 2025’te de değişmedi. 2025 Ocak-Aralık döneminde tekstil sektöründe yapılan başvuruların ardından, mahkemeler tarafından 177 dosya için geçici mühlet kararı verildi. Bu kapsamda tekstil, konkordatolarda zirveyi yine başka bir sektöre bırakmadı. Tekstili,134 geçici mühlet kararı ile inşaat sektörü takip etti. Üçüncü sıraya ise 84 geçici mühlet kararı ile metal ürün imalatı, dördüncü sıraya 58 konkordato kararı ile sebze meyve toptancıları, beşinci sıraya da 56 konkordato kararı ile gıda sektörü yerleşti.