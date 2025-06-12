Ekonomist Atilla Yeşilada, Türkiye’nin şu anda tarihi bir yol ayrımında olduğunu belirterek, önümüzde iki farklı siyasi senaryo olduğunu ifade etti. Yeşilada, “İlki, iktidar ile muhalefet arasında yeni bir anayasa çerçevesinde uzlaşma ve hukuk devleti ilkelerinin yeniden inşasıdır. İkincisi ise, AKP-MHP ittifakının tüm muhalefeti sindirdiği ve seçimlerin ya rekabetsiz ya da ertelenerek yapıldığı otoriter bir dönemdir” dedi.

KARANLIK SENARYO

Yeşilada’ya göre gerçekleşme ihtimali yüzde 35 olan ilk senaryo, Türkiye’nin siyasi ve ekonomik dengelerini olumlu yönde etkileyebilecek bir “barış ve uzlaşı” sürecini öngörüyor. Yeşilada, “Bu senaryo ekonomiye pozitif yansıyabilir. Ancak bunun için iki şart gerekiyor: Mali disiplin adına vergi reformu ve sıkı para politikasının sürdürülmesi. Aynı zamanda, enerji fiyatlarının düşmesi veya Avrupa’nın toparlanması gibi dış destekleyici faktörler de önem kazanıyor” diye ekledi. Diğer yandan, Yeşilada, “Yüksek olasılıkla (yüzde 65) gerçekleşmesi beklenen ikinci senaryo ise, muhalefetin siyasi olarak tamamen yok edilmesini hedefleyen otoriter bir dönemdir. CHP’ye kayyum atanması, parti yöneticilerinin siyaset yasağı alması gibi adımlar bu sürecin işaretleridir” ifadelerini kullandı. Yeşilada, “Bu otoriterlik süreci, ekonomide ciddi güven şoklarına yol açabilir. Yatırımcı güveni sarsılır, yurtiçi mevduat sahipleri dövize yönelebilir. Türkiye’nin kırılgan dış dengeleri bu durumu daha da riskli hale getirebilir” dedi. Yeşilada, “Yaz aylarında yaşanacak gelişmeler -özellikle CHP davası ve PKK’nın silah bırakma kararı- gidişatı değiştirebilir” diyerek değerlendirmesini sonlandırdı.

‘Altın ve konutta hikaye tükeniyor’

Ekonomist Atilla Yeşilada, finans piyasalarındaki değişimlere dikkat çekerek, altın ve konut yatırımlarında artık eski kazançların beklenmemesi gerektiğini söyledi. Yeşilada, altının hikayesinin bittiğini belirterek, “Bu fiyatlardan altın satın almak mantıklı değil” ifadelerini kullanırken, konut fiyatlarında reel getiri bakımından sert düşüşler yaşanacağı uyarısında bulundu. “Dövizden elinizden geldiği kadar uzak durun. TL mevduat ve para piyasası fonlarına sonuna kadar girin” diyen Yeşilada, Merkez Bankası faiz kararının piyasalar üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.