Birleşmiş Milletlere bağlı olan Dünya Nüfus İncelemesi (World Population Review) raporuna göre Türkiye, 3 buçuk yıldır savaşta olan Ukrayna'dan, Güney Afrika'dan, Zimbabve ve Kongo'dan daha az et yiyor.

Dünyanın et tüketimini gözler önüne seren araştırmada Türkiye'de kişi başına 46.8 kilogram et düşerken, Ukrayna'da 48, Kongo'da 49,1 ve Zimbabve'de kişi başına yüzde 56,6 kilogram et düşüyor.

DURUM AFRİKADAN BETER

Bu istastistiğe göre Türkiye'de birçok kişi, haftalarını et yemeden geçiriyor. Et tüketimi konusunda durumumuz Afrika ülkelerinde kötü bir durumda.

En çok et tüketen yüksel nüfuslu ülkeler arasında ise ABD, İsrail, Avustrulya ve İspanya en üst sıralarda yer alıyor. İsrail'de kişi başına 113 kilogram et düşerken ABD'de kişi başına 123 kilogram et düşüyor.

Avustralya ve İspanya'da ise kişi başına 112 kilogram ve 105 kilogram et, sofralara yetişiyor.

BUĞDAY ÜRÜNÜ TÜKETİMİNDE ÖNCÜYÜZ

Buna karşın buğday ürünlerinin tüketiminde Türkiye ilk 10'a girdi. Türkiye'de kişi başına ekmek ve makarna gibi buğday ürünlerinin tüketimi 160 kilograma ulaştı, 9. sıraya girdi.

En fazla buğdayı tüketen ülkeler ise Sırbistan, Tunus ve Cezayir oldu. Sırbistan'da kişi başına buğday ürünü tüketimi 201 kilogram iken Tunus'ta 196, Cezayir'de 187 kilograma ulaştı.

Azerbaycan ise kişi başına 181 kilogram buğday tüketerek 4. sıraya yerleşti.