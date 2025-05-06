Türkiye ekonomisinde para politikası duruşu değişse de milyonların yaşadığı yoksulluk derinleşti. Ekonomistler, yüksek faiz-düşük faiz politikasından bağımsız olarak yapısal reformları gerçekleştirmeyen, farklı görüşlere ve yapıcı eleştirilere açık olmayan, yatırımcıya güven vermeyen bir ülkenin refah toplumuna erişemeyeceğini vurguluyor.

Türkiye, 2 yıla yaklaşan yüksek faiz politikasına rağmen demokrasiyi güçlendirmediği ve muhalefeti sindirmeye çalıştığı için hâlâ ne enflasyon sorununu ne de kronik yatırım açığı sorununu çözebildi. Ekonomist Mahfi Eğilmez, Türkiye ekonomisi için “Çıkışın yolu yargının bağımsızlığının sağlanması, ahbap çavuş demokrasisinden gerçek demokrasiye geçilmesi, liyakate göre atamalar yapılması gibi düzenlemelerden geçiyor” dedi.

ACEMOĞLU REÇETEYİ VERDİ

Nobel ödüllü Ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu da Türkiye’nin yalnızca demokrasiyi güçlendirerek ekonomik krizleri aşabileceğini vurguluyor.