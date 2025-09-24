ABD merkezli tail-risk fonu Universa Investments, Wall Street’teki coşkunun S&P 500 endeksini yüzde 20 daha yukarı taşıyabileceğini, ancak bu yükselişi 1929’daki Büyük Buhran’a yol açan türden tarihi bir çöküşün izleyebileceğini öngördü.

S&P 500 endeksi yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 13 artış kaydederken, geçen hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Aralık’tan bu yana ilk kez faiz indirimine gitmesinin ardından pazartesi günü yeni rekor seviyeye ulaştı. Fed’in iş gücü piyasasındaki zayıflamayı dengelemek için ek faiz indirimleri yapabileceği beklentisi, borsalardaki yükselişi destekliyor.

"YÜZDE 80!LİK BİR ÇÖKÜŞ BEKLİYORUM"

Universa’nın kurucusu ve yatırım direktörü Mark Spitznagel, endeksin mevcut seviyelerden yüzde 20 daha artabileceğini, bunun da S&P 500’ü 8.000 puanın üzerine taşıyabileceğini söyledi. Ancak Spitznagel, bu yükselişin ardından tarihe geçecek bir çöküş yaşanabileceği uyarısında bulundu:

“Yaklaşık yüzde 80’lik bir çöküş bekliyorum… ama bu, devasa, coşkulu ve tarihi bir ralliden sonra olacak. Şu anda bunun ortasındayız, sonuna gelmedik.”

"FED DİZGİNLEYEBİLİR ANCAK BİR ÇÖKÜŞLE SONLANACAK"

2007’de kurulan ve merkezi Miami’de bulunan 20 milyar dolarlık Universa fonu, kredi temerrüt takasları, opsiyonlar ve diğer türev ürünlerle nadir ancak yıkıcı piyasa şoklarına (“kara kuğu” olayları) karşı koruma sağlama konusunda uzman. Kuruluşundan bu yana ortalama sermaye getirisi yüzde 100’ün üzerinde. Fon, COVID-19 pandemisi sırasında yaşanan piyasa kaosundan en büyük kazananlardan biri olmuştu.

Spitznagel, fonlarının piyasadaki en sert düşüş senaryolarını temsil ettiğini ancak yatırımcıların bunu adeta “sigorta” gibi kullandığını belirterek, “Müşterilerimiz bizi kullanarak aslında piyasada daha uzun vadeli kalabiliyorlar, bu da bir paradoks” dedi.

Geçtiğimiz yıl da yatırımcıları “ılımlı” piyasa koşullarından faydalanmaya çağıran Spitznagel, Fed’in enflasyonu ekonomiye zarar vermeden dizginleyebileceği beklentisinin yarattığı iyimserliğin giderek büyüyeceğini, fakat sonunda bir çöküşle sonlanacağını öngörmüştü.

Ekonominin şu ana kadar dirençli kaldığını vurgulayan Spitznagel, buna rağmen 2008 sonrası uygulanan aşırı gevşek para politikasının ve pandemi sonrası sert faiz artışlarının tam etkisinin henüz hissedilmediğini ifade etti:

“Bunun sonuçlarını göreceğiz… Zaman alıyor.”

1929 BÜYÜK BUHRANI'NDA NE OLMUŞTU?