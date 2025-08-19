Ali Can POLAT

Ekonomik çöküşün ahlaki erozyonu tartışmalara konu olurken resmi verilerde de kendini göstermeye başladı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, MASAK’ın 4 yıllık faliyet raporlarını inceleyerek dolandırıcılık bildirimlerini derledi. Buna göre toplam bildirimler içindeki dolandırıcılık bildirimleri oranı 2021’de yüzde 4.6 iken 2024’te yüzde 20’ye çıktı.

DİNİ KILIF KURTARIYOR

Vergi kaçakçılığı bildirimlerinin oranı ise yüzde 14.81’den yüzde 25’e yükseldi. Bu verileri 2001 krizi ile kıyaslayan Başak, “O dönem daha çok bankalarda büyük montanlı ama az sayılı dolandırıcılıklar vardı. Şimdi bu dolandırıcılıklar toplumun geneline yayıldı. Bu işlemlerin çoğu da dini ve milli değerler kullanılarak yapılıyor. Diploma çetesi tutuklanırken bile ‘Ben Türk milliyetçisiyim’ diyor ve bozkurt işareti yapıyor ‘ne alaka?’ diyeceksiniz. Bu kılıfla cezalardan kurtuluyorlar. Bu da dolandırıcılığı daha da teşvik ediyor. Cezalar zaten yetersiz bir de bu kılıflarla işlenen suçlarda o yetersiz cezalar bile alınmıyor” ifadelerini kullandı.

E-para kuruluşlarına dikkat

2021’de 600 binden fazla şüpheli işlem bildiriminin 284 bininin elektronik para kuruluşlarından yapıldığını söyleyen Ramazan Başak, “2021’de bankacılık sektörü 226 bin civarı işlem bildirimi yaparken, bu kuruluşlar 284 bin bildirim yapmışlar. Burada çok ciddi bir problem var. Merkez Bankası bu sektörü iyi gözetlemiyor, sektör de böyle düşünüyor” dedi.

Emniyet verileri daha fazla

MASAK eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak ayrıca bu bildirim rakamlarının yalnızca MASAK’a bildirilen büyük dolandırıcılar olduğunu, bunların yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü’ne iletilen dolandırıcılık vakalarını da ekleyince çok büyük bir dolandırıcılar toplumu oluştuğunu söyledi.