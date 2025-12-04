Google, 2025 Yılının Arama Trendleri listesini yayımladı. Ekonomik belirsizlikler, siyasi tartışmalar ve toplumsal gündemin yoğun seyrettiği bir dönemde Türkiye’de internet kullanıcılarının en fazla aradığı isim Osimhen oldu.

Google Trends verilerine göre yıl boyunca Türkiye'de en çok aranan genel başlıklar arasında "Gemini", "İstanbul Depremi", "Eşref Rüya", "Türkiye-İspanya" karşılaşması ve "Squid Game" yer aldı. Ancak isim kategorisinde ilk sıraya oturan Osimhen, diğer tüm ünlüleri geride bırakarak Türkiye’de yılın en dikkat çeken ismi oldu.

Listede Osimhen’i; Fatih Ürek, iş insanı Sadettin Saran, futbolcu Leroy Sané ve Talisca takip etti.

Diğer kategorilerde de dikkat çekici başlıklar öne çıktı. Tarifler bölümünde kullanıcılar en çok "Spoonful tarifi", "100 kişilik mercimek çorbası tarifi", "Lokanta usulü beyti", "Mevlana çorbası" ve "Soğan dolması" aramalarını yaptı.

Google'ın paylaştığı veriler, Türkiye'de gündemin bir yandan ekonomik ve politik krizle yoğun şekilde meşgul olmasına rağmen, spor dünyasının ve özellikle futbolun yıl boyunca arama davranışlarını belirgin şekilde etkilediğini ortaya koydu.