Türkiye'de uygulanan hatalı ekonomi politikaları nedeniyle bir yandan yüksek enflasyon vatandaşı çaresiz bırakırken, bir yandan da uygulanan sıkı para politikaları iş dünyasında huzursuzluğa neden olmaya devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararlarını 'düşük yoğunluklu' olmakla eleştiren iş insanlarına her gün bir yenisi eklenirken, son olarak Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından Kipaş Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz, ülkedeki mevcut ekonomik durum için sert eleştirilerde bulundu.

'TÜM SEKTÖRLERDE BAŞ AŞAĞI GİDİYORUZ'

Ekonomi Gazetesi'nde yer alan habere göre, Türkiye'de uygulanan mevcut para politikalarını 'Son yıllarda sadece enflasyonla mücadeleye odaklanıldı. Bunu da para politikasıyla çözmeye çalışıyorlar. Ekonomide sadece bir ayağa, bir noktaya odaklanılınca diğer taraflar için tedirginlik oluşuyor' sözleriyle eleştiren Öksüz, 8 sektörde faaliyetlerinin bulunduğunu belirterek "Hepsinde baş aşağı bir durum söz konusu" ifadelerini kullandı.

'41 YILDIR BÖYLE BİR BUHRAN GÖRMEDİM'



Kahramanmaraş'ın ilk ve tek holdingi olan KİPAŞ'ı 1984 yılında Gümüşer Ailesi ile birlikte kurduklarını söyleyen Öksüz, "O günlerde 29 yaşındaydım. Bugün 8 sektörde faaliyetimiz var. 41 yıldır ben böyle bir ekonomik buhran görmedim" sözleriyle mevcut ekonomik durumun kendisini de şaşırttığını açıkladı.

'İSTİHDAM YOĞUNLUĞU OLAN SEKTÖRLERİ KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK'

Tekstil ve hazır giyim başta olmak üzere birçok sektörün ihracattaki rekabet gücünü bir hayli kaybettiğini kaydeden Öksüz, şu eleştirilerde bulundu:

"Şimdi rekabet gücünü kaybetmesi söz konusu olan sektörlerden vaz mı geçelim? Bence istihdam yoğun sektörleri kaybetme lüksümüz yok. Vatandaşı tembelliğe iten bir ortam oluştu. Bizim çocukluk, gençlik yıllarımızda büyüklerimiz, “Boş durma, beleş çalış” öğüdü verir, çalışmanın önemini anlatırdı. Oysa şimdi vatandaşa, “Çalışma, otur; al sana para” denilen bir ortam var.







