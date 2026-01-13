GÜNDEMAR geride bıraktığımız 2025 yılının vatandaşlara yansımasını araştırdı. Toplumun yaklaşık dörtte üçü 2025 yılının genel olarak kötü geçtiğini belirtirken, ekonomik gidişatın kötü olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 82 oldu.

CUMHUR İTTİFAKI SEÇMENİ DE EKONOMİNİN GİDİŞATINDAN MUTSUZ

"2025 yılı boyunca Türkiye ekonomisinin genel gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna

‘Kötü’ diyenlerin oranı AKP seçmeninde yüzde 52; MHP seçmeninde yüzde 74; CHP seçmeninde yüzde 96; İYİ Parti seçmeninde yüzde 93; DEM Parti seçmeninde yüzde 84; diğer Parti seçmenlerinde yüzde 89 oldu.

EN ÇOK GIDA FİYATLARI ZORLADI

"2025 yılı boyunca sizi ve ailenizi ekonomik açıdan en çok zorlayan konular hangileri oldu?" sorusuna ankete katılanların yüzde 72'si market ve temel gıda fiyatlarının olduğunu söyledi.

Gıda ve market fiyatlarını faturalar, kira ve konut giderleri, maaşın yetersizliği, borçlar izledi.

GÜNDEMAR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tamer Bolat araştırmanın sonuçlarını, "Yaptığımız araştırmada 2025 yılına ilişkin yılı 'kötü' olarak değerlendirenlerin oranı, 'iyi' diyenlerin çok üzerinde seyretmektedir. Bu tablo, yıl boyunca yaşanan ekonomik, siyasal ve toplumsal gelişmelerin toplum nezdinde kalıcı bir olumsuzluk algısı ürettiğini göstermektedir. Toplumun yarıdan fazlası, 2026 yılının ekonomik açıdan daha kötü olacağı kanaatindedir. 'İyi olacak' beklentisi sınırlı bir kesimde kalırken, geniş bir çoğunluk ekonomik sorunların ya kötüleşeceğini ya da mevcut düzeyde süreceğini düşünmektedir. Bu tablo, ekonomik krizin geçici bir dalgalanma değil, süreğen bir yaşam koşulu olarak algılandığını ortaya koymaktadır." dedi.

Bolat, "Yine aynı şekilde toplumun büyük bölümü siyasetin 2026’da daha gergin ve istikrarsız bir siyasal iklimde geçeceğini düşünmektedir. Bu durum, siyasal kutuplaşmanın geçici bir dönemsel kriz değil, kalıcı bir siyasal atmosfer olarak algılandığını göstermektedir. Nitekim adalet ve hukuk sistemine ilişkin beklentiler, toplumsal güvensizliğin en derinleştiği alanlardan biridir. Kamuoyunun çoğunluğu, 2026 yılında adalet sisteminin daha iyi bir noktaya evrileceğine inanmamaktadır. Genel olarak 2026 beklentileri, toplumunun geleceğe dair güçlü bir iyimserlikten ziyade temkinli bir kabulleniş ve yaygın bir güvensizlik içinde olduğunu ortaya koymaktadır. Toplum, büyük vaatlerden çok öngörülebilirlik, adalet ve ekonomik güvenlik talep etmektedir. Bu beklentilerin karşılanamaması durumunda, umutsuzluk duygusunun daha da derinleşmesi ve toplumsal bağların zayıflaması riski güçlenmektedir.” ifadesini kullandı.