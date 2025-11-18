Adıyaman’da 350 bininci deprem konutu teslim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TOKİ’nin 7 gün 24 saat prensibiyle çalıştığını belirterek “Dakikada 3, saatte 23, günde 550 yeni konut yapıyoruz. Yıl sonunda deprem bölgemizin tamamında 453 bin bağımsız bölümü teslim etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Erdoğan’ın hesabına göre, dakikada 3 konut üretilirken saatte 23, günde 550 konut üretilmesi matematiğin gerçekleriyle örtüşmedi. Bu hesabı yorumlayan CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, “Abi bu hesap tutmuyor. Dakikada 3 konut, günde 4.320 eder. Bu kadar kısa zamanda maket ev yapamazsın. Biraz dikkatli atsaydın” paylaşımını yaptı.

İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez ise sosyal medya paylaşımında, “Aynı cümlede hem 10 kat abartı, hem de birbiriyle çelişen üç farklı hız. İzah edebilecek bir AKP’li arıyorum” ifadelerini kullandı.

4 milyon konut nerede?

Depremin üzerinden tam 1.014 gün geçti. Depremden bu yana yaklaşık 4 milyon 300 bin konut üretilmiş olmalıydı. Oysa TOKİ, bu kadar sürede yalnızca 350 bin konut üretebildi.

Dakikada 3 konut mümkün değil

Rakamların tutarsızlığının yanı sıra, imkansızlığı da dikkat çekti. Erdoğan’ın açıklamaları sosyal medyada gündem olurken birçok kullanıcı, “Dakikada 3 konut yapmak için

kaç işçi çalışmalı?”, “Böyle bir şey mümkün değil” ifadelerini kullandı.