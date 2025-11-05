Ekonomist Doç. Dr. Filiz Er Yılmaz, piyasaların son durumuna ilişkin değerlendirmesinde, ABD ve Asya endekslerindeki satış baskısının yatırımcıları yeniden güvenli liman olan altına yönlendirdiğini belirtti. Yılmaz, “Riskli varlıklardan kaçış var. ABD borsaları ayı piyasasına girerse, altına yönelim daha da güçlenebilir” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, son dönemde altın fiyatlarında görülen yüzde 12-13’lük gerilemenin beklendiğini dile getirerek, “İrrasyonel bir yükselişin ardından bu düşüş doğal. Ancak altın ve gümüş hâlâ görece güçlü duruyor. Fed’in şahin tavrına rağmen yatırımcılar düşüşleri alım fırsatı olarak görüyor” dedi.

GELECEK 1-2 AY ÖNEMLİ

Kısa vadeli yatırımcılar için dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, “Altının ons fiyatında 4.381 dolar, gram altında ise 5.920 TL üzerinde tutunma olmadıkça güçlü bir ralli beklememek gerekir” değerlendirmesinde bulundu.

Orta ve uzun vadeli yatırımcılara da önerilerde bulunan Yılmaz, “Fiyatlar 3.900 dolara doğru çekilirse kademeli alım fırsatı doğabilir. Ancak şu an satış için bir gerekçe yok. Altında güçlü bir çöküş de, çok sert bir yükseliş de beklemiyorum. Önümüzdeki bir iki ay yatay seyir devam edebilir” diye konuştu.

Yılmaz, kısa vadeli yatırımcıların ise olası yükselişlerde kademeli kâr satışlarını değerlendirebileceğini sözlerine ekledi.