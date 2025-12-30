Sözcü TV’de Para Politika ve Hayat programında konuşan Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, 2026 yılına yönelik beklentilerini paylaştı. 2026’nın, 2025’e kıyasla daha olumlu bir tablo sunabileceğini belirten Eryılmaz, buna karşın dar ve sabit gelirli kesimler için ekonomik baskının süreceğini söyledi. Eryılmaz, 2026’nın gözde yatırım aracını açıklarken, altın yatırımcıları için en uygun alım noktalarına da dikkat çekti.

2026, 2025’TEN DAHA İYİ AMA HERKES İÇİN DEĞİL

Filiz Eryılmaz, genel çerçevede 2026’yı 2025’e kıyasla daha olumlu beklediğini ifade etti. Ancak bu iyimserliğin toplumun tüm kesimleri için geçerli olmadığını vurgulayan Eryılmaz, özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşların zorlanmaya devam edeceğini söyledi.

ENFLASYON DÜŞSE DE HALA YÜKSEK

Makroekonomik görünümde, siyasi ve ekonomik şoklar yaşanmaması ve enflasyonda katılığın kırılması halinde yılın ikinci yarısında daha olumlu bir seyir görülebileceğini belirten Eryılmaz, yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 23 seviyesinde açıkladı. Bu oranın hâlâ düşük bir enflasyon anlamına gelmediğinin altını çizdi.

ALB Yatırım Başekonomisti Filiz Eryılmaz, faiz oranlarının 2026 sonunda yüzde 28 seviyelerine gerileyebileceğini öngördü. Ancak faiz indiriminin, gelir dağılımındaki adaletsizliği tek başına çözmeyeceğini vurguladı.

KÜRESEL CEPHEDE 2026 DAHA NET

Küresel piyasalar açısından 2026’nın, 2027’ye kıyasla daha öngörülebilir olacağını belirten Eryılmaz, Kasım 2026’da ABD’de yapılacak ara seçimlerin bu süreçte belirleyici olacağını söyledi.

Trump’a yönelik memnuniyetsizliğin arttığını ifade eden Eryılmaz, bu nedenle Trump ve ekibinin ekonomiyi zorlayacak politikalardan geri adım atmak zorunda kalabileceğini dile getirdi. Fed’in faiz indirimlerine devam etmesini beklediğini söyleyen Eryılmaz, Mayıs 2026’da Fed Başkanı’nın değişeceğini, Fed’in bağımsızlığının ise önceki yıllara kıyasla zayıfladığını belirtti.

GÜMÜŞ ALTINI GERİDE BIRAKTI

Son haftalarda asıl hareketin gümüşte yaşandığını söyleyen Eryılmaz, altının aynı dönemde yaklaşık yüzde 4 yükseldiğini, altın-gümüş rasyosunun 62’nin altına indiğini kaydetti. Gümüşün, altına göre daha sert yükseldiği gibi daha sert düştüğünü vurguladı.

Gümüşteki yükselişi; Fed’in faiz indirimi, merkez bankalarının alımları ve FOMO etkisiyle açıklayan Eryılmaz, Çin’in 1 Ocak itibarıyla gümüş ihracatına kısıtlama getirmesinin arzı daha da daraltacağını söyledi. JPMorgan’ın short pozisyonlardan çıkıp long tarafa geçmesinin de yükselişi desteklediğini ifade etti.

GÜMÜŞTE VOLATİLİTE UYARISI

Gümüşün 75–78 dolar bandını aşmakta zorlandığını belirten Eryılmaz, bu nedenle volatilitenin yüksek kaldığını ve piyasaların yeterince likit olmadığını söyledi. Gümüşte daha sert hareketlerin görülebileceği uyarısında bulundu.

ALTIN YATIRIMCISI BU SEVİYELERİ TAKİP ETMELİ

Altında sert bir düşüş beklemediğini ifade eden Eryılmaz, olası geri çekilmelerde en fazla 4.250 dolar seviyelerinin görülebileceğini söyledi. Bugün ve yarın pozitif kapanışlar olması durumunda sınırlı alım yapılabileceğini belirtti.

Kısa vadeli yatırımcılar için yükselişin 4.220 dolar seviyesinden hız kazanabileceğini belirten Eryılmaz, gram altında ise 6.100–6.150 lira aralığının kritik olduğunu söyledi.

PLATİNDE SERT HAREKETLER DEVAM EDİYOR

Platin fiyatlarında çok güçlü hareketler yaşandığını belirten Eryılmaz, bir haftada yüzde 25 yükselen platin fiyatlarının, ardından yüzde 14 gerilediğini hatırlattı. Buna rağmen trendin güçlü olduğunu vurguladı.

2026’NIN EMTİASI: BAKIR

Eryılmaz’a göre 2026’nın öne çıkan emtiası bakır olacak. Gümüş arzındaki daralma nedeniyle sanayide bakıra yönelim artacağını ifade eden Eryılmaz, asıl büyük hareketin bakırda 2026 yılında görüleceğini söyledi.

