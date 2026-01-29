Küresel piyasalarda altın fiyatları yeni rekorlarla haftaya başladı. Kapalıçarşı’da gram altın 8 bin TL barajını aşarken, çeyrek altın 13 bin liranın üzerine çıktı, ons altın ise 5 bin 600 dolar seviyesine yükseldi. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altın ve gümüşteki sert yükselişi jeopolitik riskler, doların zayıflaması ve Fed politikalarıyla ilişkilendirerek, yatırımcılar için kritik seviyelere dikkat çekti.

"ALTIN VE GÜMÜŞÜN YÜKSELECEĞİNE DAİR GÜVEN VAR"

Eryılmaz, katıldığı TV programında jeopolitik riskler neticesinde altının bu kadar yükseldiğine işaret ederek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Geçen sene bu kadar dik yükseliş görmedik. Altın ve gümüşün yükseleceğine öyle bir inanmışlık var ki insanlara bir güven geliyor. Altın biraz yükselince insanlar hemen altına yatırım yapmaya başlıyor” dedi.

Trump'ın ılımlı olacağına dair beklentilerin suya düşeceğini dikkat çeken Eryılmaz, “Trump barış istemiyor muydu? Hayır öyle değil. Trump Amerika seçmenine oynayarak gidiyor. Seçmenine, “Bakın Amerika en büyük’ demeye çalışıyor, jeopolitik riskler ile. Dolar da ise bir zayıflama var” değerlendirmesinde bulundu.

ALTIN VE GÜMÜŞTEKİ YÜKSELİŞİN SEBEPLERİ

Fed’in faizi politikasına dikkat çeken Eryılmaz, “Altın ve gümüşün beraber yükselmesinin nedeni; doların zayıflaması, Fed’in faiz indirmesi gibi temel etkenler var. Ama gümüşün kendine has yükseliş nedeni de var. Bu da gümüş arzının az olması, geçen sene de azdı. Çin’de fiyatlar yükselince, ihracata kısıtlama getirdi. Çin bir taşla iki kuş vurmak istedi. Birincisi üretimi maliyetli bir hale getirmek istemedi ikincisi ise kaynak milliyetçiliği” değerlendirmesinde bulundu.

"FİYATLAR YÜKSELİŞE GEÇEBİLİR"

Amerika’nın yeniden kapanma durumu olduğuna dikkat çeken Eryılmaz, “Fiyatlar daha yükselebilir. Ayrıca gümüş yatırımcısı gümüşünü satmıyor. İnsanlar daha da yükseleceğine inandığı için gümüş fiyatları gittikçe gidiyor” ifadelerini kullandı.

Aynı durumun altın için de olduğunu söyleyen Eryılmaz, “En fazla dinleniyor. Ne gümüş ne de altında güçlü bir düzeltme görmüyoruz. Rasyonellikten uzaklaşan irrasyonel bir ortam var. Her kademede yavaş yavaş alım yapmak çok daha iyi olur. Kısa vadeli yatırım yapacaksak fiyatları yakından takip etmekte fayda var” dedi.

"CESURCA SÖYLÜYORUM..."

Altın ve gümüş almak için uygun seviyelere dikkat çeken Eryılmaz, “Bu seviyelerden alın demek çok kolay değil. Ezberlerin bozulduğu bir dönemdeyiz. Artık şu noktadayım, bir yatırım şirketinin başekonomisti de olduğum için güçlü bir trend var tırnak içinde cesur tavsiyeler veriyorum. Gümüşte 116 dolar üzerinde olduğu müddetçe bir kademe alınır, altın 5 bin 400 dolar üzerinde olduğu müddetçe bir kademe alınır, gram altın tarafında 7 bin 400 TL üzerinde olduğu müddetçe çok üzmeyecek şekilde bir kademe alınır. Bu yıl gram altının 9 bin 9 bin 500 TL seviyelerinde kapanacağını tahmin ediyorum” şeklinde konuştu.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.