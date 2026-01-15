Piyasalarda son günlerde yaşanan gelişmeler yatırımcıları tedirgin ederken, Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altın ve gümüş yatırımcılarına uyarıda bulundu.

ABD’den gelen enflasyon verilerinin piyasalar açısından belirleyici olduğunu ifade eden Eryılmaz, manşet enflasyonun beklentilere paralel şekilde yüzde 2,6 olarak açıklandığını, Fed’in daha yakından izlediği çekirdek enflasyonda ise düşüş görüldüğünü hatırlattı. Eryılmaz, bu verilerin önemine dikkat çekti.

Eryılmaz, "Çekirdek enflasyon uzun süredir gerilemeye direniyordu. Tarifelerin enflasyonu yukarı itmesi beklenirken, verilerin daha iyi gelmesi piyasalar tarafından olumlu algılandı" dedi.

ALB Yatırım Başekonomisti Eryılmaz, "Amerikan piyasaları açıkken bu beklenti tam olarak fiyatlanmadı. Ancak Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte Fed’in iki değil, üç faiz indirimi yapabileceği konuşulmaya başlandı" ifadelerini kullandı.

GÜMÜŞ REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI

Bu beklentiler ve İran’daki jeopolitik gerilimlerin etkisiyle değerli metallerde güçlü bir yükseliş yaşandığını belirten Eryılmaz, gümüşün rekor kırarak 91,5 dolara kadar yükseldiğini, altının da yukarı yönlü hareket ettiğini ancak gümüşteki artışın çok daha sert olduğunu söyledi.

“Gümüşte günlük yükselişler yüzde 4–5 seviyelerine ulaştı. Altın yükseldi ama gümüş adeta ayrıştı” diyen Eryılmaz, bunun temel nedenlerinden birinin altın–gümüş rasyosunun tarihi dip seviyelere gerilemesi olduğunu ifade etti.

Gümüşe olan güçlü talebin arkasında yapay zekâ, yenilenebilir enerji ve sanayi kullanımının bulunduğunu vurgulayan Eryılmaz, "Arz tarafı sınırlı, Çin’in ihracat kısıtlamaları var, piyasada manipülatif etkiler söz konusu. Bunlara bir de ‘FOMO’, yani yükselişi kaçırma korkusu eklenince fiyatlar çok hızlı yukarı gitti" şeklinde konuştu.

AŞIRI ALIM RİSKİ VMASADA

Gümüşün altına kıyasla çok daha iyi performans göstermesi nedeniyle yatırımcı tercihlerinin bu yönde kaydığını söyleyen Eryılmaz, gümüşe dayalı borsa yatırım fonlarının (ETF) son bir yılda yüzde 260’a varan getiriler sağladığını anımsattı.

ALTIN SERTİFİKASI SERT GERİLEDİ

Altın sertifikası tarafında ise farklı bir tablo oluştuğunu söyleyen Eryılmaz, geçtiğimiz dönemde altın sertifikası ile gram altın arasındaki korelasyonun azaldığını dile getirdi.

"Normalde 100 sertifika 1 gram altına eşit olmalıydı. Ancak sertifikalar gram altının yüzde 80’in üzerinde primli işlem gördü" diyen Eryılmaz, bunun sebeplerini makas olmaması, vergi avantajı, fiziki altına dönüşebilme imkânı ve borsadaki zayıf seyir olarak açıkladı.

Eryılmaz, "Ons ve gram altın yükselirken, sertifikanın taban taban gitmesi bu kopuşun net göstergesi oldu" dedi.

Uzun vadeli yatırımcılar için altın tarafında kademeli alımın önemine vurgu yapan Eryılmaz, "Fiyat geri çekildikçe parayı bölerek alım yapmak en sağlıklı strateji" ifadelerini kullandı.

FİZİKİ GÜMÜŞTE ARZ SIKINTISI

Fiziki gümüş piyasasında ciddi arz sıkıntısı yaşandığını söyleyen Eryılmaz, piyasada ürün bulmanın zorlaştığını, teslim sürelerinin uzadığını ve bunun sahte ürün riskini artırdığını dile getirdi.

"Bu nedenle fiziki gümüş yerine, uzun vadeli yatırımcılar için gümüş yatırım fonları veya fon sepetleri; kısa vadeli yatırımcılar için ise GMSTR gibi gümüş ETF’leri daha güvenli alternatifler" açıklamasında bulundu.

Eryılmaz, "Hem altın hem gümüşte uzun vadeli yön yukarı. Ancak özellikle gümüşte aşırı alım ve sert düzeltme riski göz ardı edilmemeli. Yatırımcılar mutlaka risk profiline uygun, kademeli ve temkinli hareket etmeli" ifadelerini kullandı.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.